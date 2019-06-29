Kastamonu kıyılarını hortum vurdu
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı.
A+A-
Kastamonunun İnebolu ilçesinde hortum meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnebolu Zaferyolu Caddesi mevkiinde kıyıya yakın bir bölgede oluşan metrelerce uzunluktaki hortum vatandaşları korkuttu. Sahil bölgesine gelerek hortumun oluşumunu ve hareketini seyreden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İnebolu Limanı mevkisine hareket eden hortum liman dışından yoluna devam ederek kısa süre sonra gözden kayboldu. Hortumun sahile yaklaşma anı ise vatandaşların kameralarına yansıdı.
Vira Haber
Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
Etiketler : Kastamonu, Hortum, Deniz, İnebolu, Zaferyolu Caddesi, Liman, İnebolu Limanı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.