Avustralya’dan ada ülkelerine 21 adet devriye botu

Avustralya Guardian Sınıfı Devriye Botunu Tongan Kraliyet Donanmasına devretti. Devir töreni Batı Avustralya’da gerçekleştirildi. Savunma Bakanı, Senatör Hon Linda Reynolds CSC, Pasifik Devriye Botlarının değiştirilmesinin Hükümetin, Pasifik Deniz Güvenliği Programı kapsamında Pasifik bölgesine iki milyar dolarlık 30 yıllık taahhüdünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan Reynold, “Avustralya Hükümeti, 12 adet Pasifik Ada ülkesine ve Timor-Leste’ye 21 adet yeni Guardian Sınıf Devriye Botu hibe ederek Pasifik ortaklarımızın denizcilikte gözetim kabiliyetini arttırıyor” dedi. İlk Guardian sınıfı Devriye Botu 2018'de Papua Yeni Gine'ye, ikincisi ise Nisan ayında Tuvalu'ya verilmişti.

Vira Haber