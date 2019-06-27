Tekne ve yat kiraları uçuşa geçti

2019 sezonunda tekne ve yat turizmindeki yükseliş herkesi şaşırttı. Alman, Rus ve İngiliz turistlerin büyük ilgi duymaya başladığı tekne ve yat turizmi 2015’in ardından yüzde 60 oranına varan düşüşler yaşamıştı.

Kapasitenin yüzde 40’ı ile iş yaptıklarını anımsatan Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, bu yıldan itibaren bu oran yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. Ticari yat olarak adlandırılan ve müşteriler tarafından kiralanan yatların da ülkeye gelmeye başladığını söyleyen Doğulu, yurtdışından gelen bu yatların genelde 50 metre üzerinde ve çok lüks olduklarını ifade etti.

Doğulu, “En gözde liman ise Bodrum oldu. Çünkü eğlence hayatı ve gezilip görülecek mekan çok fazla. Rus, Azeri ve Avrupalı turistlerin bu şekilde Türkiye’ye gelişinde ciddi artış var. Tekne ve yat kiralayan firmalar da bu seneden umutlu. Türkiye’deki gulet ve tekne sahipleri iyi bir sezon geçiriyor. Yüksek sezonda bu tip tekne ve yatlarda yer bulmak zor. Bodrum çıkışlı, Hisarönü ve Göcek koyları çok ilgi görüyor. Ayrıca yat müşterilerinin otel turistine göre çok daha fazla para harcadığı da unutulmamalı” ifadesinde bulundu.

Günlük kira oranlarındaki yükselişe değinen Bodex Travel Yachting Agencey’nin Direktörü Gül Gözütok, “Geçen yıla göre sektörde yüzde 20’lik bir yabancı turist artışı var. İngiliz turiste ciddi bir artış göze çarpıyor. İngiliz dışında, Rus, Kuveyt ve Bahreynliler de Türkiye’ye geliyor. Suudi turistlerde biraz düşüş olsa da Fas ve Tunus’tan gelenler yüzleri güldürüyor. Kiraladıkları tekne ve yatların özelliklerine göre fiyatları değişiyor. Günlük 4 bin Euro’dan başlayan fiyatlar 20 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Bu fiyatlara yemek dahil değil. En fazla 12 kişi kalınabiliyor. Geldiklerinde yüklü alışveriş yapıyorlar. Her şey dahil otellere gelenlere göre çok daha fazla para harcıyorlar. THY ile uçuyor, lüks restoranlarda yemek yiyorlar. 300 Euro’ya tatil yapılırken, bu turistler bir akşam yemeğine 300 Euro ödüyor” açıklamasına yer verdi.

Vira Haber