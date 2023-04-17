İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kastamonu'da Karaya Oturan Gemide Çalışmalar Sürüyor
Kastamonu'da Karaya Oturan Gemide Çalışmalar Sürüyor

Kastamonu'da Karaya Oturan Gemide Çalışmalar Sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde karaya oturan yük gemisinde, çalışmalar devam ediyor.

A+A-

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden, 2 Nisan'da dümeni kilitlendiği için sürüklenerek Alayazı köyü mevkisinde karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı "Maren" adlı konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgeye römorkör gelirken gemideki yükün, ilerleyen günlerde gelecek boş bir gemiye yükleneceği öğrenildi.

Bölgede TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, gemideki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dümen kilitlenmesi nedeniyle kıyıya sürüklendiği değerlendirilen gemiden personel tahliye edilmiş olup konteynerin tahliye çalışmaları ise devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

aa-20230417-30875536-30875534-kastamonuda-karaya-oturan-yuk-gemisinde-calismalar-devam-ediyor.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.