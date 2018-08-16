Katamaran sahipleri ’’LAGOON RALLY’de biraraya geldi

Tezmarin tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve Lagoon ailesi üyelerini ortak bir rotada ve çeşitli etkinliklerde bir araya getiren, Türkiye'nin en büyük katamaran rallisi Lagoon Rally sona erdi. 8-9-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğe 8 adet katamaran ve 50 kişi katıldı.

Katılımcılara hoş anılar ve yeni dostluklar kazandıran rallinin ilk rotası, 8 Ağustos Çarşamba günü, Nikki Beach Bodrum Restaurant & Beach Club oldu.

Lagoon Rally-2 katılımcıları, Torba bölgesi sahilinde yer alan Nikki Beach Bodrum Restaurant & Beach Club’da Ege’nin turkuaz sularında buluşmasının ardından happy hour, akşam yemeği ve eğlenceli aktivitelere katıldılar. 9 Ağustos Perşembe günü Lagoon tutkunları 16 millik keyifli rotanın ardından, Bodrum'un en özel ve Ege kıyılarının değerli yaşam projelerinden biri olan Kaplankaya’da demirledi. Ege’nin berrak suları ve kendine özgü doğasıyla Kaplankaya benzersiz bir ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Maya Azucena’nın sahne performansı ile Lagoon tutkunları unutulmaz bir gece yaşadılar.

Güneş, eğlence, gün batımı ve yelkenle geçen üç günde katılımcılar, yeni yerler keşfederken aynı zamanda Lagoon ailesinin diğer üyeleri ile tanışma, sohbet etme imkanı buldular.

Sadece Lagoon sahiplerine özel olan etkinlik; Nikki Beach Bodrum Restaurant & Beach Club, Kaplankaya ve MotorBoat&Yachting Türkiye destekleriyle gerçekleşti.

Vira Haber