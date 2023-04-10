Katar'dan 586 Yaşam Konteyneri Daha İskenderun'da
Katar'dan yola çıkan gemi İskenderun'a 586 adet yaşam konteyneri ve 39 adet boş konteyner getirdi.
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586 adet yaşam konteyneri ve 39 adet boş konteyner yükü ile Katar'dan yola çıkan gemi İskenderun Tosyalı Limanına yanaştı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü deniz yolu ile deprem bölgesine ulaştırılan yaşam konteyneri sayısının 5265'e ulaştığını bildirdi. Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama yapıldı;
"Katar'dan 586 adet yaşam konteyneri ve 39 adet boş konteyner yükü ile yola çıkan bir gemi daha İskenderun Tosyalı Limanına yanaşarak, tahliyesini tamamladı. Deniz yolu ile deprem bölgesine ulaştırılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulan yaşam konteyneri sayısı 5265'e ulaştı."
Vira Haber
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Etiketler : Katar, Yaşam Konteyneri, İskenderun
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