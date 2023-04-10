TCG Anadolu TSK Envanterinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Programda Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Hizmete aldığımız TCG Anadolu, en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir" dedi.

TCG Anadolu’nun, gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilme imkanı sağlayacak özelliklere sahip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz. Doğal afet yardım görevleri ve insani operasyonlar çerçevesinde de kullanabileceğimiz bu gemide, tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Yaklaşık 36 ayda eş zamanlı olarak 3 geminin özel tersanede inşa edilerek Deniz Kuvvetlerimize tesliminin hedeflenmesi, dünyada örneği olmayan bir projedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırkateynlerin üzerlerine yerleştirilecek olan silah ve sensör sistemlerinin tümünün, yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini vurguladı.

İhale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçesini 75 milyar dolara yükselttiklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan savunma sanayi firması sayısı 2 bin 700'ü buldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame eden 10 ülkeden biri olması, kuru bir slogan değil, gurur duyulacak bir başarıdır. Geldiğimiz seviye elbette önemlidir ama hala ülkemize karşı sergilenen gizli, açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın." ifadelerini kullandı.

'Yerli Ve Milli Savunma Sanayiimizi Geliştirmek Bizler İçin Milli İstikbal Mücadelesidir'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmaya yönelik savunma sanayii projelerine azim ve kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Bugün hizmete alınan TCG Anadolu ile sac kesimleri yapılan MİLGEM fırkateynlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler ile bulunduğumuz coğrafya, kritik ürün ve hizmetlerin yerli sanayimiz tarafından ve milli kaynaklarla karşılanmasının ne kadar stratejik önemi haiz, hatta vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan yerli ve milli savunma sanayiimizi geliştirmek bizler için milli istikbal mücadelesidir." şeklinde konuştu.

Bugün hizmete giren TCG Anadolu gemisini Türk mühendisliğinin, işçiliğinin, müteşebbisinin, askerinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin ve ülkenin büyük bir başarısı, iftihar ve gurur tablosu olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi: "Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teçhiz edilmiş TCG Anadolu, sahip olduğu kapasite ve nitelikli özellikleriyle Deniz Kuvvetlerimizin amiral gemisi, donanmamızın göz bebeği olacak, şanlı ordumuzun ve bahriyemizin gücüne güç katacaktır. Taşıyacağı TB-3 Bayraktar İHA'ları ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları ile emsallerine göre farklı ve çığır açan bir konsepte sahip TCG Anadolu, yerli ve milli savunma sanayimizin üretim kapasitesi ve yeteneğinin ulaştığı seviyeyi de en açık şekilde ortaya koymaktadır."

Yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayiinin bu seviyelere gelmesinde gösterdiği liderlik, destek ve teşvikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Bakan Akar, "Büyük ve güçlü Türkiye için gösterdiğiniz hedef doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışan savunma sanayiimiz modern tesisleri, yetişmiş nitelikli personeli, kazandığı kabiliyetleri ve sağladığı ekonomik katma değer ile ülkemizi uluslararası alanda en üst lige taşımıştır." dedi.

“TCG Anadolu ihtiyaç duyulan kritik bir yetenektir”

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da enerji kaynakları başta olmak üzere barındırdığı canlı ve cansız kaynak zenginlikleri ile çevre denizlerin öneminin ve cazibesinin son yıllarda oldukça arttığına işaret etti.

Yaklaşık bin yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Deniz Kuvvetlerinin bulunduğu coğrafyada daima caydırıcı ve güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın "Denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözünü hatırlattı.

"Kara ülkesinin sınırlarının savunulması" olarak tanımlanan klasik güvenlik anlayışının bu yüzyılda yerini "güvenliğin ülke sınırlarının ötesinde sağlanması" anlayışına bıraktığına dikkati çeken Tatlıoğlu, şöyle devam etti: "21'inci yüzyılda stratejik rotasını ‘anavatandan açık denizlere doğru' olarak belirleyen Türk Deniz Kuvvetlerinin vazifesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini denizlerden gelebilecek risk ve tehditlerden korumak, etki ve ilgi alanlarında ülkenin ve vatandaşlarının hak ve menfaatlerini savunmak maksadıyla deniz kuvveti geliştirmek, idame etmek ve kullanmaktır. Anadolu gemimiz ülkemizin her geçen gün genişleyen etki ve ilgi alanlarında Deniz Kuvvetlerimize tevdi edilen vazifenin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan kritik bir yetenektir. Türkiye Cumhuriyeti, TCG Anadolu’nun sahip olduğu yeteneklerle denizden hava harekatı ve güç aktarım yapabilen sınırlı sayıda ülkeler arasına dahil olmuştur.”

Geminin gerçekleştireceği görevlere de değinen Tatlıoğlu, şu bilgileri verdi: "TCG Anadolu barış durumunda ağırlıklı olarak milli ve uluslararası tatbikat ve eğitimler, sancak ve varlık gösterme, caydırıcılık, arama kurtarma, insani yardım harekatı ile afet ve acil durum faaliyetlerinde görevlendirilecektir. Kriz ve harp durumlarında görevleri ise amfibi harekat, hava harekatı, güç aktarımı, tahliye harekatı, denizde denetim harekatı, komuta kontrol gemisi görevleri ve üzerinde konuşlandıracağı hava vasıtalarının yetenekleri nispetinde su üstü harbi, hava savunma harbi, elektronik harp ve denizaltı savunma harbidir."

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu konuşması sırasında TCG Anadolu'nun özelliklerine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre TCG Anadolu'da 9 bin 200 metrekare kara ve hava araçları park alanı bulunuyor.

Hava aracı taşıma yeteneği kapsamında icra edilecek harekata bağlı olarak 12 insanlı veya insansız muharip uçak, farklı tipte 21 helikopter ve SİHA'lar konuşlandırabilecek TCG Anadolu, kara aracı olarak 13 tank, 27 amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı, 33 muhtelif araç, 15 römork geminin hafif ve ağır araç güvertesinde taşınabilecek.

Havuz güvertesinde 4 mekanize çıkarma gemisi ve 2 personel çıkarma botu bulunan gemi, 400 personeline ilave olarak toplam 1400 personel kapasitesine sahip. TCG Anadolu söz konusu personeli sahile bağlı olmadan 90 gün boyunca destekleme imkanını da taşıyor.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisinin özelliklerini anlatan Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı ve TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Ülkemde savunma sanayi sizden önce ve sizden sonra diye anılacaktır. Bu konuda yaptıklarınız unutulmaz. Sizin cesaretiniz, kararlılığınız ve bize olan güveniniz sayesinde daha önce taşeron olan bizler üretici haline geldik. Tarih yazıyoruz. Bu gemi yüzde yüz milli gemi. Bu gemiyi bizler hep beraber yaptık. Bu bir takım oyunu, takım olunca neler yapabileceğimizin en büyük eseri ortaya çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gemimizi gezsin, dolaşsın bu gururu hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Vira Haber