Katardan Çıkan 2 Gemi İskenderun'a Yaklaşarak Tahliyeye Başladı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Katar'dan yola çıkan iki gemi, toplam 794 adet yaşam konteyneri yükleri ile İskenderun Tosyalı 2 ve İskenderun Atakaş Limanlarına yanaşarak tahliyeye başladı. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza sıcak bir yuva temin etmek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Vira Haber