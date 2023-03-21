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  3. Katardan Çıkan 2 Gemi İskenderun'a Yaklaşarak Tahliyeye Başladı
Katardan Çıkan 2 Gemi İskenderun'a Yaklaşarak Tahliyeye Başladı

Katardan Çıkan 2 Gemi İskenderun'a Yaklaşarak Tahliyeye Başladı

Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza sıcak bir yuva temin etmek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Katar'dan yola çıkan iki gemi, toplam 794 adet yaşam konteyneri yükleri ile İskenderun Tosyalı 2 ve İskenderun Atakaş Limanlarına yanaşarak tahliyeye başladı. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza sıcak bir yuva temin etmek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

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Vira Haber

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