Katardan Çıkan 2 Gemi İskenderun'a Yaklaşarak Tahliyeye Başladı
Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza sıcak bir yuva temin etmek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
Katar'dan yola çıkan iki gemi, toplam 794 adet yaşam konteyneri yükleri ile İskenderun Tosyalı 2 ve İskenderun Atakaş Limanlarına yanaşarak tahliyeye başladı. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza sıcak bir yuva temin etmek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.
Vira Haber
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Etiketler : katar, iskenderun
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