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Happy Aras İsimli Gemi Datça’da Karaya Oturdu

Happy Aras İsimli Gemi Datça’da Karaya Oturdu

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Happy Aras isimli geminin Datça Murdala koyunda karaya oturduğunu açıkladı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Ukrayna’dan Mersin’e götürmek üzere 4184 ton dökme katı soya yükü bulunan Belize Bayraklı HAPPY ARAS isimli gemi Datça/Murdala Koyu yakınlarında karaya oturmuştur. Gerekli kontrollere ve söz konusu gemiyi kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır.

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Vira Haber

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