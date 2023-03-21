Happy Aras İsimli Gemi Datça’da Karaya Oturdu
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Happy Aras isimli geminin Datça Murdala koyunda karaya oturduğunu açıkladı.
A+A-
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
Ukrayna’dan Mersin’e götürmek üzere 4184 ton dökme katı soya yükü bulunan Belize Bayraklı HAPPY ARAS isimli gemi Datça/Murdala Koyu yakınlarında karaya oturmuştur. Gerekli kontrollere ve söz konusu gemiyi kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır.
Vira Haber
Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler : datça, happy aras
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.