TÜRKLİM 26. Genel Kurul Gerçekleştirildi

Türkiye iç ve dış ticaretinin ve deniz turizminin temel yapı taşlarını oluşturan limanları temsil eden TÜRKLİM’in Olağan Genel Kurulu’na, 67 üye liman temsilcilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, YILPORT Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Cey Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Anadolu Yakası Kumcular Kooperatifi Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Yaşar Naiboğlu ve sektör paydaşları katılım sağladı.

Genel Kurul Divan seçimi ile başlayan toplantı, TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin’in paylaştığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu, Gelir gider Tablosu, Denetim Kurulu Raporu’nu katılımcılara aktarması ile devam etti.

Ardından 2023 Yılı Faaliyetleri, bütçe teklifi, yönetim kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi ve 2023 yılı aidat değişikliği teklifiyle gerek görüldüğü taktirde yönetim kuruluna 2023 yılı aidat arttırma yetkisi verilmesi konuları oy birliği ile kabul edildi.

Aydın Erdemir: “Yönetimdeki tüm arkadaşlarımız çalışacak”

TÜRKLİM olarak yetkin ve çalışkan bir yönetim olduklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, deprem konusuna dikkat çekerek önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Derneğe büyük görevler düştüğünü dile getiren Erdemir, “Biz bu görevi elimizden geldiği kadar yapacağız. Her yere dokunacağız. Yönetimdeki tüm arkadaşlarımız çalışacak. TÜRKLİM’de yaptığımız her şey hem limanlarımıza hem de ülkemize pozitif etki olarak dönecektir. Limanların büyümesi ve gelişmesi ülkemizin menfaatinedir” dedi.



Tamer Kıran: “Aynı sesi vermemiz gerekiyor”



Düzenlenen genel kurulla ilgili olarak denizcilik sektöründe arzu edilen keyifli ve uyumlu bir ortam yaşandığı belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Sektörü yaralayacak sır çekişmeler olmasın arzusundayız. Bunu da burada görmekten çok mutluyum. TÜRKLİM ailesi hep uyumlu oldu. Aynı zamanda Deniz Ticaret Odası’nın üyesisiniz. Bizde bu bağlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada dernek ile odanın çalışma yakınlığı çok önemli. Biliyorsunuz sektörümüzde birçok dernek var. Deniz Ticaret Odası tüm bu derneklerin çatı kuruluşu. Derneklerimizle odanın sıkı ve samimi bir işbirliği içinde olması gerekiyor. TÜRKLİM ile göreve geldiğimden bu yana çok güzel bir uyum yakaladık böyle gitmesini umuyoruz. İhtiyacımız olan her durumda bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz.”

Sektörde öne çıkan talep veya sıkıntılar konusunda herkesin aynı sesten konuşması gerektiğini vurgulayan Tamer Kıran, “Bizim burada denizcilik dünyamız var. Bir her şeyi yaparken benzer doğrultuda ilerliyoruz ancak; talepte bulunduğumuz kurumlar farklı kurumlar. Ankara’daki devlet kurumlarına kendimizi çok iyi anlatmamız gerekiyor. Aynı zamanda aynı sesi vermemiz lazım. Bunu yapmadığımızda işlerin çözülmesi zaman alıyor veya yapılamıyor” dedi.

Konuşmasında yakıt ikmalcilerin sorunlarına da değinen Tamer Kıran, limanlarda istenen ücretlerin çok yüksek olduğunun bilgisi geldiğini bu duruma bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte bazı limanların kendi grupları dışında başka kimseyi limana almadıklarına dair bir sorun bildirildiğini ifade eden Tamer Kıran, konuyla ilgili olarak bir limanı uyaracaklarını, bu şekilde rekabeti kısıtlayıcı yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Ardından, Cey Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Anadolu Yakası Kumcular Kooperatifi Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Yaşar Naiboğlu, POLİPORT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk ve YILPORT Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım birer konuşma gerçekleştirdi.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Depreme Dayanıklı Limanlar İçin Neler Yapılabilir? konulu sunumu sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan kapanış konuşmalarını yaptı.





Sektörün yoğun katılımı ile gerçekleştirilen TÜRKLİM 26. Genel Kurulu kokteyl ile sona erdi.

Vira Haber