Katar'dan Sonra ARES 150 HERCULES ADKG’ler Bangladeş’e İhraç Ediliyor

GİSBİR’in alınan bilgiye göre özel Türk tersanesi ARES, Bangladeş Sahil Güvenlik’i için ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) inşa edecek. Daha önce de ARES Tersanesi tarafından Katar Sahil Güvenliği için inşa edilmişti. GİSBİR açıklamasında, “ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi ikinci ihracat yolculuğuna hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi. Yakın zaman önce Defseca tarafından Bangladeş’in ARES Tersanesi’nden açık deniz karakol gemileri tedarik edeceği yönündeki gelişmeyi duyurmuştuk. Bu bağlamda Bangladeş Sahil Güvenliği’nin, ARES Tersanesi’nden ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi sipariş etti.

Proje kapsamında 9 adet ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) tedariki planlanıyor. ARES Tersanesi tarafından ilk gemi Antalya’da üretilecek ve sağlanan teknoloji transferi ile kalan 8 gemi Bangladeş’te üretilecek.

Bangladeş Sahil Güvenlik Komutanlığı (BSGK), Bangladeş’in İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kolluk kuvvetidir. Bangladeş Sahil Güvenliği’nin görevi ise korsanlığı ve yasa dışı ticareti kontrol etmek, Bangladeş sularında ve kıyı bölgelerinde balıkçılık, petrol, gaz, orman kaynaklarını ve çevreyi korumak, deniz limanlarındaki düzeni sağlamak ve doğal afetler sırasında kıyı bölgelerinde kurtarma operasyonu yapmaktır.

Bangladeş Hükümeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı eğitimli ve donanımlı bir kuvvet haline getirmek için Coast Guard Goal 2030 (Sahil Güvenlik Hedefi 2030) adlı büyük bir modernizasyon planı başlatmıştı. Bu bağlamda komutanlığa yeni personellerin alınması da gündemde. BSGK günümüzde, 4 adet açık deniz karakol gemisi, 8 adet kıyı devriye gemisi, 4 adet hızlı saldırı gemisi, 4 adet devriye gemisi ve 5 adet nehir devriye gemisi kullanmakta. Bunun dışında BSGK 6 adet liman devriye botuna ve 136 adet yüksek hızlı devriye botuna sahip.

ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi

ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi, 48 metre uzunluğa sahiptir. Gemi, 35 knot (saatte 65 km hız) maksimum hızı ve 1.600 deniz mili (2.963 km) menzili ile dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisidir. Bu bağlamda ARES 150, bağımsız bir denizcilik kurumu tarafından 2018 yılında “Dünyanın En İyi Açık Deniz Karakol Gemisi” ödülüne layık görülmüştür.

ARES 150, kendi sınıfında şimdiye kadar yapılmış en büyük kompozit gemidir. Gemi, 12,7 mm ve 30 mm uzaktan kumandalı silah sistemleriyle donatılmıştır. Silahlarına ek olarak gemi, elektro-optik sensörlere ve kapsamlı navigasyon ekipmanlarına sahiptir. Ayrıca ARES 150, özel operasyonlarda kullanılan 2 adet ARES 24 yüksek hızlı botu taşıyabilecek kapasiteye sahiptir.

Kaynak: www.defenceturk.net