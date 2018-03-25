Kayalıklara çarpan feribottaki 192 kişi kurtarıldı

Güney Kore’de 187 yolcusu ve 5 mürettebatı olan bir yolcu gemisi, ülkenin güneybatı sahilinde bir balıkçı teknesiyle çarpışmamak için hamle yaptığı sırada kayalıklara çarptı. Güney Kore Sahil Güvenlik yetkilileri, başkent Seul’un 400 kilometre güneyindeki Shinan açıklarında meydana gelen olayda, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili çalışmaların başlatıldığı vurgulanarak, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Güney Kore'de 2014'te yaşanan Sewol gemisi faciasında çoğu lise öğrencisi en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, olay ülkenin en büyük gemi kazası olarak tarihe geçmiş ve infial yaratmıştı.

Vira Haber