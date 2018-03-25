Limanlara yapılan yatırım ülkeye güç veriyor

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılan Yıldırım, döviz kurlarında görülen artışın herkesi etkilediğini söyleyerek, "İthalat yaptığımız ürünlerde negatif, ihracat yaptığımız ürünlerde ise pozitif etkileniyoruz" dedi ve ekledi:

"Grubun ticareti yurt içi ve yurt dışı pazarda dolarize olmuş durumda. Ağırlığımız daha fazla ihracatta olduğu ve limanlarda dolar üzerinden servis verdiğimiz için dolar kurunun yükselmesi bizi pozitif etkiliyor. Liman satın almalarında finansman yapıyorsunuz. Bunun bir kısmını özkaynaklardan bir kısmını da banka finansmanı kullanıyoruz'' dedi.

"Satan firmaya ödemeyi yaptıktan sonra, kazançların kredi aldıkları bankalara gittiğini söyleyen Yıldırın sözlerini şşöyle tamamladı. "Liman alımlarının esas kazancı sadece finans değil, bu global bir güç. Her ülkenin giriş veya çıkış noktaları limanlar. İki sene önce Portekiz'in en büyük limancılık firmasını satın aldığımızda yedi tane limanı bir anda aldık. Bu sayede Portekiz’in limanlarının kontrolünü kazandık, bu bir güç. Bu hem politik olarak hem de ekonomik olarak Türkiye’ye güç veriyor."

Vira Haber