Kaymakam Akbulut, Işıklı Gölündeki Turları Denetledi

Türkiye’nin en büyük Nilüfer tarlalarında tekne turları başladı. 1 Haziran’da başlayan turlarla birlikte gölde tekne turu yapılan Beydilli ve Seraserli mahallelerini ziyaret eden Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut tekne sahipleri ve bölgede satış yapan esnafla bir araya geldi. Kaymakam Hasan Akbulut’a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Çolak ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hamid Çakal eşlik etti.



Beydilli mahallesi ziyaretinde tekne sahipleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Hasan Akbulut yoğun geçecek turlarda tekne kullananları, misafirlere yaklaşım ve tur esnasında güvenlik konusunda dikkatli olmaları için uyardı. Bölgede gıda satışı yapan esnaflarla da bir süre görüşen Kaymakam Akbulut, daha sonra jandarma komutanlığına ait bot ile göle girerek teknelerin tur güzergahlarını denetledi. Teknecilerin güzergah dışına çıkma konusunda duyarlı olmasını isteyen Akbulut, sezon boyunca Jandarma timlerinin göl içinde devriye görevi yapacağını hem güvenlik hem de güzergah konusunda duyarlı olacaklarını belirtti. Kaymakam Hasan Akbulut ve beraberindekiler daha sonra bot ve tekneler ile gölün diğer tarafında bulunan ve tekne turları yapılan Seraserli ve Sundurlu mahallelerindeki iskeleleri denetledi.

Vira Haber