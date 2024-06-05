Posidonia 2024’te Sektör Sorunları Tartışıldı

Yunanistan’ın Atina şehrinde devam etmekte olan Posidonia 2024 kapsamında düzenlenen Tradewinds Armatörler Forumu’nda uzmanlar gölge filo, karbonsuzlaştırma ve enerji taşımacılığı konularını masaya yatırdı. Forumun açılış oturumunda konuşan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Koruma Komitesi (MEPC) Başkanı Harry Conway “Hem gemilerin ve mürettebatın güvenliği ve hem de çevrenin korunması hususunda gölge filo faaliyetlerinden endişe duymalıyız. Sektör unsurları kuralları ve düzenlemeleri aşarsa, bir sorunumuz var demektir. Gölge filo gemileri, radar altında çalıştıkları için hesap vermiyor ve kurallara saygı duymuyor. IMO sorunu çözmek için önlemler alıyor ve harekete geçiyor” dedi.

Citi Global Industry Head of Shipping & Logistics Başkanı Michael Parker ise sorunun büyük olduğunu kabul ederek “Endişeliyim, ama bunu dile getirmeliyiz; savaştayız ve savaş bitene ve sorunlar çözülene kadar çözüm bulmak kolay değil. Başkaları daha etkili adımlar atmaya istekli olmadıkça, şeffaflığı artırmak için çeşitli uygulamalar devreye sokmakta IMO’nun eli güçlü değil. Yaptırımların etkili olduğu kanıtlanmıyor, ancak bir düzenleme ve şeffaflık çağında olduğumuz konusunda iyimserim ve iklim değişikliği ve verilerin olumlu bir değişime yol açacağını düşünüyorum. Bu, gerçekten bir yaptırım meselesi. Barışın yeniden normalleşmeyi tesis edeceğini umuyoruz. Tekrar gölge filoların oluşmasına izin veremeyiz” diye açıkladı.

“SORUMLULUK SADECE TİCARİ TARAFTA OLMAMALI”

ABS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Christopher J. Wiernicki de endüstrinin on yıllık belirsizlik döneminin ilk aşamasında olduğunu söyleyerek yeni bir güvenlik, ticari uyumluluk ve devlet sorumluluğu döneminin geldiğini belirtti: “Bu ortak bir sorumluluk; sorumluluk sadece ticari tarafta olmamalı. Gölge filo endişe verici bir konu. Geri kalanımıza göre farklı bir bakış açısına sahip; gemileri eski, denetimleri zayıf, sigortaları yok; mekanik arızaları ve sebep oldukları petrol sızıntılarını ikincil zarar olarak tanımlıyorlar. Ancak biz ilerledikçe, çevresel düzenlemeler küresel denizciliği şekillendirecek, dolayısıyla biz ilerledikçe çevresel düzenlemeler alınan ticari kararlarda önemli rol oynayacak.”

Forumda ele alınan karbonsuzlaştırma ve alternatif yakıt konularında ise denizcilik endüstrisinin temel zorluklar ve enerji geçişinin başarısı için etkili teşvik politikalarının gerekliliği konusunda hemfikir olduğu görüldü. Star Bulk Carriers Corp. Strateji Sorumlusu Charis Plakantonaki “Karbon maliyeti tedarik zincirine ve ardından tüketicilere aktarıldığında, deniz taşımacılığının karbondan arındırılması yönünde herhangi bir ilerleme kaydetmiyoruz. Bunun yerine, karbondan arındırma sürecinde sektörü sübvanse etmek için AB ETS’den elde edilen gelirleri kullanmalıyız. Diğer teşvikler, verimli enerji kullanan gemilerin limanlarda bekleme sürelerinin azaltılmasını içerebilir. IMO’nun planladığı önlemler ve bunların sektörümüz üzerindeki etkisinin ne olacağı konusunda daha net davranması gerekiyor” dedi.

Konferansta ayrıca, küresel olarak deniz taşımacılığının yüzde 38'ini oluşturan enerji taşımacılığının geleceği de ele alındı. Capital Maritime & Trading Corp.'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Evangelos Marinakis, enerji taşımacılığının geleceği açısından iyimser olduğunu ifade ederek bu iyimserliği besleyen unsurları küresel nüfus artışı ve gelişmekte olan dünyanın giderek modernleşmesi ile açıkladı: “Dün ne olduğuna, bugün ne olduğuna ve yarın ne olacağına bahse girebiliriz. Dünya nüfusunun artıyor, ülkeler geliştikçe elektrik ihtiyacı artıyor ve talep de artıyor. Ayrıca yapay daha fazla güçlendikçe sürdürülebilir petrol ve gaz talebine daha fazla katkıda bulanacak. Elbette jeopolitik gerilimler ve gelişmeler her zaman rol oynar. Kızıldeniz'deki güncel olaylar ve ABD ile Çin arasındaki çatışma potansiyeli göz önüne alındığında her şey olabilir.”