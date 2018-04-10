Kazanın tazminatını, UK P&I CLUB ödeyecek

Boğazdaki kazada büyük hasar gören 243 milyon lira değerindeki yalının, içindeki tarihi eserlerle beraber tazminatını, dünyanın en büyük sigorta kulüplerinden UK P&I Club ödeyecek.

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen yalı kazasının ardından uzmanlar yaptıkları incelemelerin ardından ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, temeli sarsılan, denize kayan ve duvarları yıkılan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda ağır hasar olduğu ilk tespitlerde ortaya çıktı. Yalıdaki hasar sadece bununla da sınırlı değil. Yok olan ya da hasar gören antika eserlerde, değeri 60 milyon dolar (243 milyon TL) olan yalının tazminat bedelini kat kat arttırıyor.

TAZMİNATI UK P&I CLUB ÖDEYECEK

Yalıdaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, Malta bandralı 'Vitaspirit' adlı geminin bağlı olduğu dünyaca ünlü sigorta şirketi UK P&I Club'ün gözleri de bu incelemede. Tazminat bedelinin milyon dolarlarca olacağı tahmin edilirken, uzmanlar tazminat konusunda UK P&I Club'ın yalı sahipleriyle anlaşmak için rakamları yükselteceğini tahmin ediyor. Peki dünyanın en ünlü sigorta şirketi nasıl çalışıyor.

BÜNYESİNDE 10 BİN GEMİ BULUNUYOR

UK P&I Club'ün bünyesinde dünya çapında 10 bin gemi bulunuyor. Yani 10 bin sigortalı gemi anlamına geliyor. Gemilerin uluslar arası karasularda ticaret yapabilmesi için bu sigortaya ihtiyaçları vardır. Sigorta şirketinin oluşturduğu havuza kazalara karşı sigorta şirketleri her yıl düzenli prim öderler. Bu primlerle gemilerde yaşanan işçi ölümleri, gemi çarpışmaları yada çevresel zararların tazminatları ödenir.

Malta bandralı 'Vitaspirit' adlı geminin de üyesi olduğu UK P&I Club, şimdi de İstanbul Boğazı'ndaki yalı kazasının tazminatını ödemek için uzmanların yaptıkları incelemenin sonucunu bekliyor.

Gemiye haciz konuldu

Bu arada Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak yıkan gemi için haciz kararı alındı. Gemiye şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu.

Cumartesi günü yaşanan olayın ardından, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dün ihtiyati haciz talebi ile başvuru yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda 225 metre uzunluğundaki geminin dümeninin kilitlenmesi ve sürüklenmesinin ardından çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ön cepheden çok büyük hasar aldı.

Malikler adına yapılan başvuruda, Malta bayraklı Vitaspirit gemisi ve kaptanı için ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

Başvuruda, geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedildi. Başvuruda, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, İstanbul Liman sahasında bulunan 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi.

Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi.

Yalı sahipleri adına dosyayı takip eden avukatlar Nazlı Selek ve Erdal Gökçe, konuya ilişkin, "Şimdilik 50 milyon dolar için yalı maliklerinin başvurusuyla geminin ihtiyaten haczine karar verildi. Şu an geminin ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine bildirimler yapılmakta. Zarar tespit çalışmaları devam etmekte" dedi.

Vira Haber