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Romanya Tunus'a inşa ettiği gemiyi teslim etti

Romanya Tunus'a inşa ettiği gemiyi teslim etti

Tunus Donanması için  Romanya’da inşa edilen 4 adet açık deniz devriye gemisinden ilki teslim edildi. Jugurtha adı verilen gemi Bizerte Deniz Üssü’ne ulaştı.

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Tunus Donanması, dört adet sipariş verdiği çok görevli açık deniz devriye gemisi (Multi-Service Offshore Patrol Vessel 1400 / MSOPV 1400)’nden ilkini teslim aldı.

Jugurtha adı verilen ilk gemi, uluslararası takip sistemi verilerine göre mart başında Romanya’dan ayrıldı ve 9 Mart’ta Bizerte Deniz Üssü’ne ulaştı.

SeaAxe göve formuna sahip gemi için ilk çelik, 13 Aralık 2016’da kardeş gemisi Syphax ile birlikte kesilmişti.

Vira Haber

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