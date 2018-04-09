Romanya Tunus'a inşa ettiği gemiyi teslim etti
Tunus Donanması için Romanya’da inşa edilen 4 adet açık deniz devriye gemisinden ilki teslim edildi. Jugurtha adı verilen gemi Bizerte Deniz Üssü’ne ulaştı.
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Tunus Donanması, dört adet sipariş verdiği çok görevli açık deniz devriye gemisi (Multi-Service Offshore Patrol Vessel 1400 / MSOPV 1400)’nden ilkini teslim aldı.
Jugurtha adı verilen ilk gemi, uluslararası takip sistemi verilerine göre mart başında Romanya’dan ayrıldı ve 9 Mart’ta Bizerte Deniz Üssü’ne ulaştı.
SeaAxe göve formuna sahip gemi için ilk çelik, 13 Aralık 2016’da kardeş gemisi Syphax ile birlikte kesilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Tunus donanması, gemi, Jugurtha, deniz kuvvetleri, romanya, tersane, Bizerte Deniz Üssü
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