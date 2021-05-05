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Keban Baraj Gölü'nde 2 Feribot Çatıştı

Keban Baraj Gölü'nde 2 Feribot Çatıştı

Elâzığ'da etkili olan fırtına nedeniyle Keban Baraj Gölü'nde 2 feribot çatıştı.

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Kaza, öğle saatlerinde Elazığ’da meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına Keban Baraj Gölünde deniz ulaşımını da etkiledi.

Keban Baraj Gölü’nde Elazığ-Pertek seferini yapmak üzere açılan feribot bu sırada kıyına yanaşmakta olan, ancak fırtına ve dalga nedeniyle savrulan feribotla çatıştı.

Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri , bu sırada kıyıda demirli bulunan jandarmaya ait tekneye çarptı.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasar meydana geldi.

Vira Haber

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