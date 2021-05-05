Keban Baraj Gölü'nde 2 Feribot Çatıştı
Elâzığ'da etkili olan fırtına nedeniyle Keban Baraj Gölü'nde 2 feribot çatıştı.
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Kaza, öğle saatlerinde Elazığ’da meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına Keban Baraj Gölünde deniz ulaşımını da etkiledi.
Keban Baraj Gölü’nde Elazığ-Pertek seferini yapmak üzere açılan feribot bu sırada kıyına yanaşmakta olan, ancak fırtına ve dalga nedeniyle savrulan feribotla çatıştı.
Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri , bu sırada kıyıda demirli bulunan jandarmaya ait tekneye çarptı.
Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasar meydana geldi.
Vira Haber
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Etiketler : elazığ, keban baraj gölü
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