Kalite, Zaman ve Bütçenin Sigortası: “Teknende.Com”

Denize olan tutkuyu kurumun bütün dinamiklerine oturtmuş ve personellerinden, iş ortaklarına varana kadar, yaptığı her işte ve verdiği her hizmette denizin karakterini yansıtan, kendilerini geliştirerek ve büyüterek teknende.com olarak dönüşüme giden Voyage Easily kurucusu A. İlhan Elibol; sektöre giriş hikayelerini, çalışma sistemlerini ve hedeflerini anlattı.

Teknolojiden de yararlanarak online bir şekilde motor yat ve teknelerinin yönetimini sağlamak amacı ile kurulan bir firmasınız. Öncelikle bize Teknende.com firmasının sektöre atılım hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Öncelikle bu güzel röportaj adına çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere 12 yıldır aktif bir şekilde, çeşitli görev ve yetkilerde denizcilik sektörünün içerisinde bulunan deniz aşığı bir insanım. Aslında samimi olmak gerekirse, 2017 yılında bizzat şahit olduğum bir hadiseden sonra Voyage Easily’nin temel fikri ve düşüncesi oluştu. Teknesinde misafir olduğum bir arkadaşımın dizel motor bakımı için yaşadığı inanılmaz mağduriyet, zaman ve para kaybı hem beni hayrete düşürdü, hem de üzüntü duymama sebep oldu. O an itibari ile “Orta sınıf segmentte şahsi deniz araçları sahipleri için ticari denizcilik yönetimi ve teknolojiyi de harmanlayarak ne yapabilirim?” diye düşünmeye başladım. Bildiğiniz üzere mega yat veya belirli ölçünün üzerinde, üst segment deniz aracı sahipleri genelde management şirketleri ile anlaşarak, deniz araçları için profesyonel yönetim hizmeti almakta. Fakat orta segment deniz aşığı tekne sahipleri ekonomiksel döngü sebepleri ile yönetim firmalarına deniz araçlarını bu hizmetten yararlandıramamakta. Start up dönemimizde gelen yoğun talep ve güzel geri dönüşlerin akabinde büyümeye giderek, “Teknende hayat evinden daha rahat” sloganı ile yeni ismimiz, yeni slogan ve logomuz ile tekne ve deniz aracı sahiplerinin beğenisi için yola çıktık.

Teknende.com’u nasıl tanımlarsınız?

Teknende.com online yat yönetim sistemi deniz aracı sahiplerine aslında sadece teknoloji ve erişilebilirlik sunmuyor. Bunun yanı sıra bir kontrol mekanizması görevini de üstlenmiş oluyor. Yani kalite, zaman ve bütçenizin bir nevi sigortası oluyor. Bir platform düşünün bir tekne sahibi veya kaptanı aradığı her şeyi tek bir platformda buluyor ve aldığı hizmeti enspektörlerine danışarak en iyi fiyat ve hizmet kalitesi ile bu hizmeti alıyor.

Teknende.com müşterilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Teknende.com olarak; “Hizmet teknende” ve “Siparişin teknende” olarak iki şekilde ele alabiliriz. “Hizmet teknende” olarak Türkiye’nin ve dünyanın tanınan deniz aracı sahibi ve kaptanlarınca saygınlık duyulan 259 kurumsal üyeyi bünyemizde barındırıyoruz. Bunun akabinde kuaför hizmetinden, tekne temizliği hatta veteriner hizmetine kadar deniz aracı sahipleri her şeye tek bir noktadan hızlı bir şekilde ulaşarak, en kaliteli ve en hesaplı hizmeti evlerinin konforunda alabiliyorlar. Bunun yanı sıra planlı bakım sistem, yedek parça stok list ve enspektörüne danış gibi birçok hizmeti ücretsiz olarak sunuyor. Bunun yanı sıra siparişin teknende ile şuan Türkiye'nin daha sonra uluslararası bütün sahil şeritlerinde birçok alan da binlerce ürüne ulaşım sağlıyor.

Her gün değişen ve gelişen bir dönemden geçiyoruz. Sektörümüzde de gündemi takip etmek çok önemli. Siz bu konuda neleri ön planda tutuyorsunuz?

Sektör takibi, global gelişmeler ve inovasyon alanında olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere Voyage Easily olarak çıktığımız bu yolda kendimizi geliştirerek ve de büyüyerek “Teknende hayat evinden daha rahat” sloganı ile Teknende.com olarak dönüşüme tam profesyonel bir kadro ile geçtik. Bu da, bizim yenilikçi ruhumuzun bir göstergesi.

İleriki dönemler için hedefleriniz neler? Bu anlamda neler yapıyorsunuz?

İlerleyen dönemler için Teknende.com olarak hedeflerimiz çok daha güçlü inovasyon yenilikleri ile deniz aracı sahiplerinin deniz yaşantılarını kolaylaştırmak. Bu anlamda hali hazırda altı projemiz daha bulunmakta. Teknende.com misyon ve vizyon olarak dinamik yapıya sahip bir kuruluş. Şu an hali hazırda üç projemiz daha kendimizi ve sistemimizi geliştirmek adına bulunuyor. Deniz sevdalısı tekne sahiplerini sürekli ihtiyaçları doğrultusunda yenilik ve teknoloji ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu manada kısa sürede uluslararası sahada da gelişmelerimiz ile söz sahibi bir kuruluş olmak istiyoruz. Tabii ki, her güzel şey gibi bizim de taklitlerimiz, benzerlerimiz çıkmaya başlıyor ve çalışıyor. Hatta bir defasında kendi yapmış olduğum röportajı, benzerimiz olarak çıkmaya çalışan bir sayfanın hakkımızda yazısı olarak gördüm. Üzülmedim, bilakis mutlu oldum öncü bir girişimci olarak.

Bizim en büyük avantajımız fikri olarak kısır bir döngüye sahip değiliz. Beyaz bir tahtamız var. Bazen çay içerken, bazen çocuklarımız ile oyun oynarken, buna çocuklarımız da dahil herkes bir fikir yazar ve hep beraber fikri değerlendiririz. Tamamını, yine ilk ve tek olarak sırası ile yayına almaya devam edeceğiz.

Türkiye’de denizcilik sektörünün şimdiki zamanını ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu konuda yorumlarınız nasıl olur?

Türkiye de benim şahsi gözlemlerim özellikle motor yat ve tekne üretimini baz alırsak, mükemmel bir ivme içerisinde büyümeye ve dünya genelinde söz sahibi olma yolunda devam ediyor ve edecektir de… Özellikle üretmiş olduğumuz motor yat, mega yat ve orta segment deniz araçlarındaki kalite ve şıklık dünya genelinde söz sahibi ve tercih sebebi olmamızı sağlıyor

Bir bakıma turizm sektörüne hitap ediyorsunuz. Yapacağınız uygulamanın turizm için bir ilk olduğunu söyleyebilir miyiz?

Evet, aslında bir nebze turizm sektörüne hitap ediyoruz. Bence bu bir ilk diyebiliriz. Çünkü deniz turizmi işletmecilerinin, daha doğrusu charter ve günübirlik tur teknesi sahiplerinin vazgeçilmezi olan bir sistem olacağız ve bu yolda ilerleyeceğiz.

Bildiğiniz üzere bu yıl dünya için oldukça karmaşık geçti. Genel bir değerlendirme yapacak olursak 2020 yılı için neler söylersiniz?

Yakın çevremin bildiği üzere karamsar bir yapım hiçbir zaman olmadı. Bence 2020 yılının bize öğrettiği önemli iki şey var. Birincisi sağlığımızın ve sevdiklerimizin önemi… İkincisi ise, her alanda teknolojinin önemi… Yani bir birey ofisinde oturduğu yerden hayatını hiç riske atmadan izole bir şekilde ihtiyaçlarını teknoloji üzerinden sağlayabiliyor ise, bir deniz aracı sahibi de Teknende.com ailesinin bir üyesi olarak teknesinde sağlayabilecek. İşte tam da biz bunun için varız.

Son olarak yeni dönem için dilek ve temennilerinizi öğrenebilir miyiz?

Yeni bir yıla, yeni bir umutla girdik. Yorucu ve sürprizlerle dolu bir yılı geride bıraktık. Ümit ediyor ve diliyorum ki, yeni yılda bütün mutluluk ve güzellikler okuyucularımız ve tüm insanlarımız için olsun.

Vira Haber