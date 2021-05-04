Poliport’un Kapasitesinin Arttırılması Hedefleniyor

Polisan Holding, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; finansal disiplin çerçevesinde alınan çevik aksiyonlar ile 1Ç 2021’de oldukça güçlü bir operasyonel ve finansal performans sergileyen Grup Şirketleri sayesinde konsolide gelirler %52 artarak 355,2 milyon TL, FAVÖK marjı 2,8 puan yükselerek %17,7 ve net kar da yaklaşık dört kat artarak 38,8 milyon TL oldu.

POLİPORT’TA KAPASİTENİN 436.000 M3’E ÇIKARTILMASI PLANLANIYOR

Avrupa’nın en büyük 10 limanından olan Kocaeli Körfez Bölgesinde faaliyetini sürdüren ve yaklaşık 280.000 metrekarelik alanda kurulu Poliport’un kapasitesinin, uzun vadeli bir yatırım planı sonucu 436.000 m3‘e çıkarılması planlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Hacıkamiloğlu, “Poliport’ta, tüm süreçlerimizde tam otomasyona geçeceğimiz ve müşterilerimize de, operasyonlarımızı canlı olarak takip etme fırsatı sunacağımız AION Projemizi başlattık. Liman operasyonlarımızı yürüten Poliport’un gelirleri olumlu kur etkisi sayesinde yükseldi. Poliport’ta, portföyümüzü, katma değerli, uçtan-uca hizmetler ile genişletmek üzere çalışmalar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.