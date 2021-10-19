Keban Baraj gölünde batan tekne ile ilgili inceleme başlatıldı!

Elazığ Valiliği, Keban Baraj gölünde batan tekne ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.



Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Ekim'de Keban Baraj gölündeki tekne gezisi esnasında üç gezi teknesinden birinin su boşaltma pompasının arızalanması nedeniyle kaptan tarafından kıyıya yanaştırıldığı, herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kıyıya bağlanmasını müteakip yarısı suya batan tekne tekrar yüzer hale getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak valiliğimiz tarafından bir inceleme başlatılmıştır" denildi.

Vira Haber