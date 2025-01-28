Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde 20 Milyon Yavru Alabalık Üretildi

Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde önemli miktarda yavru alabalık üretimi yapıldı. 2024 yılı içerisinde 20 milyon yavru alabalığın üretildiği tesiste sağım da devam etti. Üretilen balıklar bölgede 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderildi.

Vira Haber