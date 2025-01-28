AVS, Gemi Aşçılarına Yönelik İki Günlük Uygulamalı Eğitim Programını Tamamladı

Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi Mutfağı’nda gerçekleştirilen bu program, aşçılara hem sertifikalarını yenileme hem de deniz ve kara arasındaki hizmet süreçlerini daha verimli ve entegre bir şekilde yönetebilme fırsatı sundu.

Daha önce teorik ağırlıklı olarak sunulan bu eğitim programı, Ekol Eğitim Merkezi’nin mutfak altyapısına yapılan yatırımlar ve modern ekipmanlarla birlikte yenilendi. Eğitim, AVS’nin deneyimli mutfak eğitmenleri Orhan Baltalı ve Baturalp Aytulun, Ekol Denizcilik Mutfak Ekibi'nden Tuğçe Öztürk Oğuz ve Ceyda Şimşek tarafından verildi ve her mutfak kültürüne uygun uygulamalı bir süreci kapsadı. Katılımcılar, gemi mutfaklarında karşılaşılan günlük zorluklar üzerinde çalışırken, aynı zamanda küresel gastronomi standartlarına uygun yemek hazırlamadaki tekniklerini güncelleme imkanı buldular.

Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi Müdürü Mutlu Arslan, bu tür eğitimlerin denizcilik sektöründe büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gemi adamlarının sağlıklı ve dengeli beslenmesinin sağlanmasına ilaveten, onlara en büyük moral kaynağı olan lezzetli menüler sunmak için gemilerde çalışan ve çalışacak aşçılarımızın daha iyi eğitim almalarını desteklemek amacıyla Ekol mutfağımızı modernize ettik. Menü planlaması, hijyen eğitimi ve sunum teknikleri gibi konuları da eğitim programımıza dahil ederek, denizcilik şirketlerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz. Tüm denizcilik şirketlerimizi eğitim programlarımızı görmeye davet ediyor ve aşçı personellerine hizmet vermeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.”

Mutlu Arslan ayrıca, gemi adamlarının yalnızca fiziksel sağlıklarının değil, psikolojik sağlıklarının da önem taşıdığına dikkat çekti. Ekol Denizcilik olarak, gemi personeline psikolojik danışmanlık hizmetleri sunduklarını belirten Arslan, bu hizmetin personelin ruh sağlığını desteklemek ve deniz ortamında karşılaşılan zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırmak adına kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Eğitim programı, aşçılara yalnızca mesleki becerilerini artırma fırsatı sunmakla kalmadı, aynı zamanda sektörün genel hizmet standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir platform sundu. AVS Global İş Geliştirme Müdürü Sevda Güler, bu tür programların önemine dikkat çekerek, “Bu eğitimler, denizcilik sektöründeki hizmet kalitesini artırmada, operasyonel verimliliği yükseltmede ve gemi mürettebatının uyumunu güçlendirmede kritik bir öneme sahip. Müşterilerimize sunduğumuz bu imkanlarla hizmet kalitemizi sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu tür kapsamlı eğitim programlarının, sektördeki profesyonel gelişimi teşvik etmek ve denizcilik sektöründe yüksek standartları desteklemek adına büyük bir değer taşıdığı belirtilirken, bu çalışmaların gelecekte de artarak devam edeceği ifade edildi.