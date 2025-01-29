Ordu’da Amatör Balıkçı Oltasını Atarken Denize Düştü

Olay, Fatsa İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör olarak balık tutan Serdar Gelegen, oltasını atarken dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Gelegen’i fark eden vatandaşlar, denize can simidi atarak kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkartılan ve ambulansa alınan şahsın sağlık kontrolleri yapıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber