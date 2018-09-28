Kemer’de ‘Deniz Bilimleri Haftası’ düzenleniyor

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ve S.Ü. Sualtı Araştırmaları Merkezi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Federasyonu, UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Ağı, Antalya Deniz Ticaret Odası, Kemer İşadamları Derneği, ICOMOS ICUCH, Divers Alert Network Europe, CMAS - Dünya Sualtı Sporları Federasyonu, Kiriş Limak Limra Hotel ve Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfını destekleriyle 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Kemer Deniz Bilimleri Haftası gerçekleştirilecek.

Deniz Bilimleri alanında ülkemizin tüm programlarının bir araya geldiği bu etkinlik dizisi 11.Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu (15 Kasım 2018), 21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (16-17 Kasım 2018), DAN Divers Day (17 Kasım 2018) ve TSSF Sualtı Kültür Mirası Eğitmen Eğitimi Programı (18 Kasım 2018) şeklinde olacak.

Etkinliklerin detayları şöyle:

11.Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu (15 Kasım 2018): 2 sene önce Samsun'da TINA destegiyle yapılan sempozyumun devamıdır. Ondan öncekiler Napoli/Procida Adası ve Wroclaw'da yapılmıştı. Tek gün sürecek bu etkinliğe ülkemizden ve yurt dışından deniz bilimleri alanında bilim insanları katılacak. Ayrıca skype ile UNESCO ve ICOMOS yöneticilerine bağlanılacak. Sonuçları daha sonra bir kitap ile yayınlanacak. Sempozyum dili İngilizce.

21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (16-17 Kasım 2018): Bu toplantı ülkemizin bu alandaki tek yıllık toplantısıdır. Her sene (bazen 2 yılda bir) farklı bir ünv. tarafından ülkemiz ve KKTC'de yapılmaktadır. Dili Türkçe ve İngilizce olacak.

DAN Divers Day (17 Kasım 2018): DAN Europe tarafından düzenlenen bu bölüm SBT'nin sonuna monte edildi. DAN tarafından görevlendirilen yerli/yabancı akademisyenler dalıs emniyetiyle ilgili 6 kadar bildiri sunacak.

TSSF Sualtı Kültür Mirası Eğitmen Eğitimi Programı (18 Kasım 2018): TSSF tarafından UNESCO ve Kültür Bakanlıgı destegiyle hazırlanmıs olan "Sualtı Kültür Mirasının Korunması" isimli kitap çerçevesinde hazırlanan bu eğitim programı bu konuda dünyada ilk kez ülkemizde uygulanacak. Program Mayıs ayında Paris'te UNESCO ve ICOMOS toplantılarında tanıtılmıs ve büyük ilgi gördü. TSSF'ye bağlı Eğitmenlere bu programı öğrencilerine nasıl uygulayacakları bu eğitim programında aktarılacak. Bu seneden itibaren CMAS iki yıldız dalıcılar için bu program zorunlu ancak ücretsiz olacak. Programa 100 kadar CMAS 3 Yıldız ve 2 Yıldız eğitmenin katılması beklenmektedir. Duyurusu ayrıca TSSF web sitesinden yapılacak.

Toplantıların merkezi ve kayıtları Kemer Sualtı Araştırmaları Merkezi'nde (Akdeniz Cd 25 Kemer-Antalya) olacak. Toplantılar Kiriş Limak Limra Hotel Aspendos salonunda gerçekleşecek.

Vira Haber