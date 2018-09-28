İzmir’e Su Ürünleri OSB kuruluyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Pakdemirli, hayvancılıkta ithalatı bitirmenin yollarını aradıklarını belirterek, biraz sabır istedi ve 2021 yılını hedef gösterdi.

Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti üretiminin Türkiye’nin ihtiyacından çok daha fazla olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye’nin et ile ilgili de problemi yok. İzmir’de Su Ürünleri OSB kurmak için çalışmalara devam ediyoruz. Balık yetiştiriciliğinde 1 milyar dolar olan 2023 hedefimizi yakaladık. Üretimi 500 bin tona çıkaracağız. 10 yıl içinde 3-4 milyar dolar ihracat eder hale geliriz. İç pazarda da tüketimimiz artar. Katma değerli tarımın önemini iyi biliyoruz” dedi.

'Hayvancılıkta ithalatı bitirmenin yolunu arıyoruz'

Hayvancılıkta ithalatı bitirmenin yolunu aradıklarını ve yapısal problemleri çözmek için çalıştıklarını söyleyen Pakdemirli, “Biraz sabır. 2021 yılında bunun neticelerini alacağız. Emin olun tarımda problemleri çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz. Türkiye’nin protein üretiminde sorun yok. Protein üretiminde toplamda eksiğimiz bulunmuyor” şeklinde konuştu.

İş dünyası ve üreticilerin biraz daha dişini sıkması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, ülke ve iş dünyasını istikrara kavuşturacaklarını söyledi. Pakdemirli, “Özellikle tarımda emtialarda sıkıntı yaşanıyor. Çünkü birebir dövizle yapılan fiyatlandırma var. Delikli kuruşa 40 düğüm atmak gerekiyor. Biraz daha kendi yağımızda kavrulacağız gibi görünüyor. Et ithalatını bitirmemiz gerekiyor. Et üretimi daraltma gibi lüksümüz yok. Büyütmemiz gerekiyor. Besi tarafında önümüzdeki günlerde önemli şeyleri açıklıyor olacağız” dedi.

Körfez Geçiş Projesi hayata geçirilmeli

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir’in ekonomik verilerinden bahsederek, “Yıllık tarımsal üretim değeri 15 milyar liranın üzerinde olan 3 büyük tarım havzasında teknolojiyi etkin kullanan, organik tarımın öncüsü ve kırsal kalkınmanın anahtarı olan kooperatifleşmede usta olan İzmir’i daha da ileri taşımalıyız” dedi.

İZTO olarak, Körfez Geçiş Projesi’nin hayata geçmesini istediklerini vurgulayan Özgener, şunları söyledi: “Projenin eksikleri olabilir, tamamlanır, ancak ‘her bir altyapı ve üstyapı yatırımını istemiyoruz’ diyerek, dava ederek bir yere varılamaz. Bunlar uzun soluklu projeler, gerçekleşmesi uzun yıllar alıyor. Bu projeler ihtiyaç ortaya çıktığında değil, gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öngörü ile yapılır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız toplantıda yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bakanlığımız mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmaları mutlaka yapacak, biz de kendilerine destek olacağız.”

Vira Haber