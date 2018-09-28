Kemer’de deniz sahili yuttu

Turizmin lokomotifi Antalya’nın turistik ilçesi Kemer’in sahilleri kıyı daralması sorunu ile karşı karşıya kaldı. “Denizin sahili yutması “ olarak tabir edilen sorun, son 18 yıl içerisinde dalgaların oluşturduğu erozyon nedeniyle Kemer ilçesinde 12 metreye varan sahil kaybının oluştuğu belirlendi. Kemer sahillerinin kaybı, Osman Ayık başkanlığında Deniz Temiz Derneği Antalya Şubesi (TURMEPA) Yönetim Kurulu’nun Vali Münir Karaloğlu’nu ziyareti sırasında ilk kez gündeme geldi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (KETOB) kıyılarda yaptırdığı araştırma raporu doğrultusunda da Vali Karaloğlu’nun öncülüğünde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri Kemer sahillerinde inceleme ve ölçüm yaptı. Bakanlıktan gelen 5 kişilik heyet, kıyı erozyonu yaşanan sahillerde fotoğraf ve görüntü çekip, ölçüm yaptı.

KEMER SAHİL PROJESİ

Kemer sahilinin daralmasındaki en önemli nedenin 2002 yılında sahilde bulunan bir dolgu iskelenin yıkılması ile birlikte Kemer merkezdeki sahil bandı alarm vermeye başladı. www.denizhaber.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, KETOB’un yaptırdığı araştırma raporuna göre de 1989 ve 2002 yılları arasında kıyıya yapılan 7 sabit iskelenin 10 yıllık periyotta kum tutucu görevi yaptığı, bu sayede sahil şeridinin ortalama 9 metre genişlediği vurgulandı. 2002 yılı Şubat ayında uygulamaya konulan Kemer Sahil Projesi kapsamında mevcut iskelelerden 5’inin kaldırıldığının yer verildiği raporda, kum tutucu özelliği olan sabit iskelelerin kaldırılması sonucu kumsalda 10 metre daralma olduğu belirtildi.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ ZORLAŞTI

Aradan geçen zamana rağmen önlem alınmayan Kemer Sahili, fırtına ve kumun çekilmesi ile sahilin 12 metre daraldığı belirtildi. Bunun en önemli sebebinin ise sahil bandında bulunan ve 2002 yılında Saraçoğlu Sitesi önünde yer alan ‘Dolgu İskele’nin yıkımının olduğu ifade ediliyor. Konu ile ilgili KETOB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Akıltopu, Kemer ilçe merkezindeki sahilde denizin oluşturduğu aşınmadan dolayı plajların küçüldüğünü, eskiden 5 sıra şezlongun konulabildiği plajlara şimdi 2 sıranın zor sığdığını söyledi.

SÖKÜLEBİLİR AHŞAP KAZIK

Aynı zamanda İnşaat Yüksek Mühendisi de olan Selçuk Akıltopu, hazırladığı raporda; “Harita mühendisi arkadaşımızın 2013 yılındaki raporunda da kıyıda 10 metreden fazla çekilme olduğu, hali hazırda sahilde bir iskele dışında diğerleri projeye uygun olmadığı ve çok sık olduğu için yaklaşık 10 yıl önce sökülmüştür. Sökülen iskelelerden sadece biri beton blok iskeleydi. Bu iskelenin sahilin dönüş noktasında olması ve beton blok iskele olması, bu iskelenin söküldüğü zamana kadar burada Kum Tutucu Topuk vazifesi gördüğünü kanıtlıyor. Bu beton iskelenin söküldüğü yıldan itibaren çeşitli yıllara ait kıyı fotoğraflarına bakılınca sahilin geçtiğimiz 10 yıl içerisinde her sene ortalama 1 metre kaybedildiği görülebiliyor” denildi.

KAZIKLARIN SÖKÜLMESİ

Raporda şu bilgiler yer aldı: Kemer sahilinde gerekli etüt çalışmaları yapılırken; hem önümüzdeki yıl Kemer merkezinde sahil daralmasının önüne geçebilmek için, hem de tezin doğrulanması adına, kışın söz konusu beton iskelenin bulunduğu yere sökülebilir ahşap kazık sistemi ile geçici bir uygulama ya da 8-10 metrelik beton dolgu iskele yapılabilir. Bu geçici uygulama, yapılacak etüt çalışmalarına da yol gösterici olabilir. Yapılması gereken kalıcı topuk ya da topukların projelerinin tamamlanması, ruhsatlarının alınması ve nihayet inşası sırasında söz konusu geçici ahşap kazıklar yerlerinden sökülebilir.”

BAKANLIK İNCELEME YAPTI

Öte yandan Nisan ayında KETOB’un raporları doğrultusunda Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde ilçeye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Kemer sahillerinde inceleme ve ölçüm yaptı. Bakanlıktan gelen 5 kişilik heyet, kıyı erozyonu yaşanan sahillerde fotoğraf ve görüntü çekip, ölçüm yaptı. Yetkililer, kıyı erozyonunu önlemek için önceden tedbir amaçlı ölçüm yaptıklarını ve çözüm önerilerini belirleyeceklerini belirtti. Yetkililerin erozyonla ilgili daha sonra bir rapor hazırlayacağı da bildirildi.

Kaynak: Haber Antalya

Vira Haber