Kenan Mintaş, DTO Kocaeli Genel Sekreteri oldu

Körfez Ticaret Odası’nın kurucu genel sekreteri Kenan Mintaş, emekliye ayrıldı ve önceki gün düzenlenen meclis toplantısı ile de kendisine emekleri için plaketle teşekkür edildi.

Plaketle onurlandırılarak uğurlanan deneyimli genel sekreter Mintaş, yeni görevine başladı. Vedat Doğusel’in başkanlığını yürüttüğü Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin genel sekreteri olarak görevlendirilen Mintaş, KTO’da kurduğu sistemi şimdi de DTO’da oluşturacak.

Vira Haber