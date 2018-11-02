"Sinop NGS fizibilite çalışmaları tamamlandı’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılan Bakan Dönmez, doğalgaz konusunda bilgi vererek, "Doğalgaz kullanmaya başladığımız 1987 yılında 500 milyon metreküp olan yıllık doğalgaz arzımız 50 milyar metreküp seviyesini aşmıştır. 2002 yılında 5 şehrimize giden doğalgaz iletim hattı, bu yıl sonu itibarıyla 81 ilimizin hepsine ulaştırılacaktır. Ayrıca 2018 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 434 ilçe ve beldemize de doğalgaz sunulmuş olup, doğalgaz imkanına kavuşan yerleşim yerlerinin sayısının artırılması çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğalgazın yaygınlaştırılması çalışmalarımız yerleşim yerleri ile sınırlı kalmayarak OSB'lere de doğalgaz arzı sağlanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Rusya Federasyonu'ndan başlayarak Türkiye'nin alım terminaline ve devamında ülkemiz üzerinden komşu devletler sınırına kadar uzanan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan Türk Akımı doğalgaz boru hatlarından biri sadece ülkemize gaz arzı sağlayacaktır. Bu proje tamamlandıktan sonra batı hattı üzerinden temin edilen doğalgazın artık batı hattı yerine Türk Akımı üzerinden ülkemize teslim edilmesi planlanmaktadır. 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi beklenen projenin ülkemize gaz arzı sağlayacak birinci hattının inşaatı tamamlanmak üzeredir" şeklinde konuştu.

Fatih'in ardından ikinci sondaj gemisinin de bakanlığın portföyüne alınmak üzere olduğunu söyleyen Dönmez şöyle devam etti:

"Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi kendi sınıfındaki 16 gemi arasında en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. Bu sayede 6. nesil teknolojiye sahip olan gemimiz aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilecektir. Fatih'in yanı sıra ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. Bu gemilerimiz ile Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondajlar yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz."

Bakan Dönmez, elektrik enerjisinin tüketiminin arttığını söyleyerek, "Elektrik enerjisinin son 16 yıllık ortalama tüketim artışı yüzde 5,5 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2002 yılında 132,6 milyar kilovatsaat (kWh) olan elektrik tüketimimiz iki katın üzerine çıkarak 2017 yılında 296,7 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla elektrik tüketimimiz 229,9 milyar kWh olmuştur. Son 16 yılda elektrik enerjisi üretimindeki ortalama artış yüzde 5,7 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2002 yılında 129,4 milyar kWh olan elektrik üretimimiz yüzde 130'luk bir artışla 2017 yılında 297,3 milyar kWh'e ulaşmış olup, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ise 229,9 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Üretilen bu elektrik enerjisinin yüzde 36,2'si kömürden, yüzde 33,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 30'u doğalgazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır" diye konuştu.

Nükleer enerji ile elektrik enerjisinin kaynaklarının arttırılacağını kaydeden Dönmez, "Nükleer güç santrallerinin hayata geçmesi çalışmalarımız üç proje üzerinde sürdürülmektedir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanının katılımları ile 3 Nisan 2018 tarihinde atılarak Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşasına başlanmıştır. Sinop Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, üçüncü santral için ise yer belirleme çalışmaları devam etmektedir. Nükleer güç santrali projelerinde yerli ekipman kullanımı hassasiyeti kapsamında nükleer standartlara uygun ekipman üretip, malzeme tedarik edebilecek yerli firmalarımıza iş imkanı doğacaktır. Ayrıca Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral projelerinin inşaatının en yoğun olduğu zamanlarda toplam 20 bin kişi, işletme döneminde 7 bin kişi istihdam edilecektir" dedi.

Vira Haber