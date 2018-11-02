Lürssen Tersanesini zora sokacak karar

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Alman hükümetinin Suudilere silah satışını durdurmasının ülkede istihdamı olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor. Wolgast’da yüzlerce kişinin işsiz kalmasından endişe ediliyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünün kesinleşmesinin ardından Alman hükümetinin Riyad'a yeni silah satış izinlerini durdurması ve daha önceden onayı verilen satışların iptal edilmesi ihtimali nedeniyle Almanya'da yüzlerce kişinin işsiz kalabileceği tahmin ediliyor.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) edindiği bilgilere göre, Alman hükümetinin bu yönde alabileceği kararının, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Wolgast kentindeki Alman gemi yapım şirketi Lürssen Grubu'na ait tersanede üretilecek 20 devriye botunu etkileyebileceği belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın savunma alanında da faaliyet gösteren Lürssen Grubu'na ısmarladığı 35 devriye botundan bugüne kadar 15'inin tamamlanarak sevk edildiği bilgisi verildi. İki botun sevkiyatının Mart ayında hükümet tarafından onaylandığı ve Kasım ayında nakledilmesinin planlandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra Wolgast'da yaklaşık 300 kişinin istihdam edildiği tersanede, sekiz botun daha yapımına başlandığı belirtildi.

En büyük siparişte belirsizlik

Alman hükümetinin daha önce verilen izinlerin iptal edilmesi karar vermesi halinde, Wolgast'daki tersanede üretilen devriye botları da bu karardan etkilenecek. Bu devriye botlarının, Almanya'nın savunma alanında Suudi Arabistan'dan aldığı bilinen en büyük siparişi olduğu belirtiliyor. Her bir devriye botunun değerinin 20 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Alman hükümet üyelerinin Mart ayında yemin ederek göreve başlamasından kısa bir süre önce sekiz botun daha sevkiyatına onay verilmişti.

Suudi Arabistan yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü teyit etmesinin ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel, cinayet aydınlatılıncaya kadar Riyad'a yeni silah ve askeri araçların satış izinlerinin durdurulacağını açıklamıştı. Alman hükümeti, bu kararın daha önce verilen izinleri de etkileyip etkilemeyeceğini inceliyor.

Belediye Başkanı endişeli

Suudi Arabistan'ın verdiği siparişin iptal edilmesinin bölge ekonomisi açısından ağır darbe olacağına dikkat çekiliyor. Tersane, Baltık Denizi kıyısındaki 12 bin nüfuslu Wolgast kenti için en önemli işverenlerden birini oluşturuyor.

Wolgast Belediye Başkanı Stefan Weigler, tersanenin kentin "can damarını" oluşturduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın siparişinin üretiminin durdurulması halinde tersanenin kapatılabileceğini ve yaklaşık 300 kişinin işsiz kalabileceğini belirten Weigler, bu durumun insanların geçimini tehdit ettiğine işaret etti. Weigler, "Dünyaya siyasi bir jest yaparak, bir kenti dibe sürüklemek doğru değil" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Wolgast milletvekili Philipp Amthor da "Wolgast'da üretilen sahil güvenlik botlarının ihracatının durdurulması Suudi kraliyet ailesini pek etkilemez ama Wolgast'daki tersane işçilerinin ve ailerinin mesleki varoluşları açısından ağır bir yıkım olur" şeklinde konuştu.

Vira Haber