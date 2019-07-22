Kendi imal ettiği tekne ile dünyayı gezdi

Erkan Gürsoy’u karşılamaya; “Kısmet” adlı yelkenli teknesi ilk dünya seyahatini gerçekleştiren Türk denizci olan Sadun Boro’nun kızı Kısmet Deniz Polat ve eşi Haşim Polat, “Uzaklar” teknesi ile dünya seyahati yapan Osman Atasoy ve “Uzaklar II” teknesi ile Antarktika seferine eşlik eden eşi Sibel Karasu Atasoy, “Koza” adlı teknesi ile dünya seyahati yapan Nurettin-Ebru İşletici çifti, Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü de katıldı.

Denizcilerin “Zor geçit” olarak tanımladıkları “Kuzey Batı Geçiti’ni tek başına geçen en yaşlı denizci” olarak bilinen Erkan Gürsoy’un ilk dünya turu, kendi inşa ettiği “Barış” adlı teknesi ile 1993-1995 yılları arasında gerçekleşmişti.

Uzun yıllar Kanada’da yaşayan ve teknik bir okulda öğretmenlik yaptığı sırada 122'nin üzerinde tekne inşa eden kendi imkânları ile alüminyumdan imal ettiği “Altan Girl” adlı teknesi ile Alaska açıkları ve Kuzey Buz Denizi’nde yaptığı seyahatten dönerek, Teos Marina’ya yıllık bağlandı.

BATMAYAN ALÜMİNYUM: BEŞMARAN

Gürsoy’un tasarımı ve üretimi tamamen kendine ait olan, dünyada bir eşi ve benzeri bulunmayan ‘Altan Girl’ isimli teknesi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Görsoy’un Kuzey Geçidi için özel olarak ürettiği teknesi alüminyum gövdeli, 13 metre boyunda ve tek direkli teknenin çevresini saran hava yastıkları, teknenin tamamen suyla dolması halinde bile batmasını engelliyor. Şişme botu andıran teknenin iki ranzası ve iki kişilik kamarası bulunuyor.

Deneyimli denizci kendi özel tasarım tekneler üretmeye devam ediyor. Erkan Gürsoy’un kendi üretimi olan “Beşmaran” tekneleri Kanada’da Aldura markasıyla üretilen teknelerin daha da gelişmiş bir devamıdır. Bu botlar, şişme bot ile katı teknenin bir bileşimidir. Beşmaran tekneleriyle, şişme botların zayıf noktaları tamamen bertaraf edilmiştir. Ultraviyole ışınlardan korunma; kışlama için bakım yapma; patlama, delinme, yamalık taşıma; sıcak-soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenme, pompa taşıma gibi dertleri yoktur.

Beşmaran sandallar, batmaz, bakım istemez, evladiyeliktir. Alüminyum gövdesine gömülü sabit usturmaçalar sayesinde ayrıca usturmaça kullanmaya gerek yoktur; çevresi aynı şişme botlar gibi yumuşaktır.

Yatlarda, servis botu olarak idealdir, kolayca taşınabilir. Çeşitli aksesuarlar monte edilebilir; balıkçılıkta, balık çiftliklerinde, su üzerinde yapılan inşaatlarda, rafting gibi su sporlarında, kıyı gezilerinde güvenle kullanılabilir.

Vira Haber

