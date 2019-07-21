Botoks Hakkında Merak Edilenler

Botoks Nedir?

Mimiklerin sebep olduğu, ya da yaşla birlikte belirgin hale gelen çizgileri daha hafif bir görünüme kavuşturmak ya da ortadan kaldırmak için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Güvenli, kolay ve etkili bir uygulamadır, içeriğindeki vitamin ve maddelerin ince iğnelerle kaslara enjekte edilmesiyle uygulanır.

Botoks Kullanım Alanları Nelerdir?

Ankara botoks uygulama merkezlerinde en çok göz çevresi, kaş arası, üst dudak, alın ve boyun bölgelerine uygulama yapılmaktadır. Bu bölgelerde meydana gelen kırışıklık ve çizgileri hafifletmek ya da tamamen yok etmek için uygulama güvenle yapılmaktadır. Aynı zamanda kozmetik uygulama dışında aşırı terleme sorunlarında ve migren ve kas spazmlarında tedavi edici bir yöntemdir. Avuç içi, koltuk altı bölgelerinde görülen aşırı terleme sorunlarında botoks hekimlerin uygun görmesi koşuluyla uygulanabilir.

Botoks Nasıl Uygulanmaktadır?

Uygılama yapılacak olan bölge belirlenir ve bu bölge yaklaşık 20 dakika kadar önce temizlenerek lokal uyuşukluk olması için kremle hazırlanır. Hazır olan bölgeye ince uçlu iğnelerle botoks formülü kaslara enjekte edilir. Bu enjeksiyon işlemi de 10-15 dakika kadar sürmektedir. Küçük dozlar şeklinde enjekte sağlanır, uygulama sonrasında kasların gevşeyerek çizgilerin hafiflemesi için süreç başlamış olur.

Botoks Etkisini Ne Zaman Gösterir ve Etkisi Ne Kadar Sürer?

Botoks uygulandıktan sonra kısa bir sürede 3-4 gün içinde etkiler kendini göstermeye başlar. İstenilen sonucun alınması ise 7-10 gün süreyle gerçekleşir. Bu süreler her hasta için aynı olmayabilir, genel olarak ortalama süre bilgisi paylaşıyoruz ancak hastaya göre, uygulama yapılan bölgeye ve çizgilerin derinliğine göre bu süreler değişebilir.Muayenehanemizde hastalarımızın cilt yapısı, çizgileri ile ilgili analiz sonucuna göre süre bilgisi paylaşıyoruz. Kalıcı olduğu süre de yine değişiklik göstermekle birlikte 4-6 ay kalıcılık sağlar. Sonrasında etki geçtiğinde botoks uygulaması tekrarlanabilir, kalıcılık süresi de yapılan tekrara göre artış gösterebilir.

Botoks Yan Etkileri Nelerdir?

Botoks uygulamasının kullanım alanlarından bahsettik, hem tedavi hem de kozmetik amaçlı uygulanabilir. Ancak hangi alanda uygulanırsa uygulansın botoks un sebep olduğu bir yan etkiye rastlanmamıştır. Tedavi için uygulandığında dozların daha yüksek olduğunu düşünürsek bu alanda bile bir yan etkisi saptanmamıştır. Şunu söyleyebiliriz ki, botoks uygulaması yapılırken ya da sonrasında anlık cildin verdiği tepkiler olabilir, hafif morluk, kızarıklık, göz kapağı düşmesi gibi ancak bu etkiler çok kısa sürelidir ve yan etki statüsünde değildir. Ankara botoks için güvenilir merkezlerin ve hekimlerin olduğu bölgedir, bu sebeple doğru merkezleri tercih etmeniz önemlidir.

Botoks Kimlere Uygulanabilir?

İster kadın olsun ister erkek, 18 ile 70 yaş arasında herkes botok ile cildini canlandırabilir. Mimik çizgileri ya da yaşlılık belirtileri, yüzünüzde memnun olmadığınız bu çizgilerin hafiflemesi ya da kaybolması için botoks uygulaması yaptırabiliriniz. Hekiminiz tarafından yapılan cilt analiziniz sonrasında güvenle botokstan faydalanabilir, daha genç ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

Botoks Estetik Dışında Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Botoks kozmetik dışında en çok terleme tedavilerinde tercih ediliyor. Ancak bu durumda tedavi için uygun koşulların olup olmadığının doğru araştırılıyor olması gerekir. Hormon düzensizliği mi kalıtsal bir rahatsızlık mı gibi sebepler doğru analiz edilmeli ve tedavi şekli ona göre belirlenmelidir. Terleme dışında migren, kas spazmı, migren ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklarda da botoks ile tedavi mümkündür.