Üsküdar'da yolcu teknesi yandı
Üsküdar’da bir yolcu teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı
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Üsküdar’da bir yolcu teknesinin makine dairesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan tekne bir anda duman içinde kaldı. Tekne kıyıya yaklaşırken teknedeki yolcular, çevredeki tekneler ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
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Etiketler : üsküdar, yolcu teknesi, yangın
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