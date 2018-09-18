Kenyalıların plastik teknesi denizle buluştu

Plastik kirliliğine vurgu yapmak için üretilen 9 metre uzunluğundaki tekne, Kenya'nın Lamu Adası'nda ilk defa denize açıldı.

Projenin kurucusu Ben Morrison, dünyanın her tarafındaki insanların "güzel renkli teknelerinden" ilham aldıklarını anlatarak, insanların plastikleri yeniden kullanmak için kendi yollarını bulmasını umduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından destek

Morrison, Kenya'da deniz kıyısı boyunca endişe verici bir kirlilik olduğunu gözlemlediğinde, kendi teknelerini inşa etmek için çalışmaya başladıklarını vurguladı.

Morrison öncülüğünde kurulan ekip, plastik atıkları geri dönüştürmek için Kenya'nın tesis ve teknolojilerini kullandı. Ayrıca ekip, yerel tekne üreticisi Ali Abdalla Skanda tarafından yönetildi. Skanda, tekneyi inşa ederken dünyanın dört bir yanından destek aldıklarını belirtti.

Plastik kirliliği deniz canlılarını etkiliyor

Okyanuslardaki plasik kirliliği, deniz canlılarının hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Kenya hükümeti bunun önüne geçmek için geçen yıl, plastik poşet üreticilerini, perakendecileri ve kullananları 4 yıla kadar hapis veya 40 bin dolar para cezasına çarptırabileceği bir yasa çıkarmıştı.

Vira Haber