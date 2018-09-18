Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Trabzon'da

Türkiye'nin en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, Trabzon Limanı'na demirledi.

Türkiye'de inşa edilmiş yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, "Açık deniz Eğitimi" kapsamında Trabzon'a geldi.

Geminin Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük ve beraberindeki öğrenci kafilesi, Trabzon Valiliğini ziyaret ederek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kafile, daha sonra Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, TCG Bayraktar Harp Okulu Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük'ün yanı sıra Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör, Öğrenci Kafilesi Komutanı Deniz Yarbay Aytuğ Çetin ve öğrenciler de yer aldı.

Vali Yavuz, daha sonra TCG Bayraktar'ı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Vira Haber