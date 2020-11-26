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Kepez Önlerinde Sürüklenen Yük Gemisi Kurtarıldı

Kepez Önlerinde Sürüklenen Yük Gemisi Kurtarıldı

Çanakkale Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle süreklenen HIMALAYA isimli kuru yük gemisi kurtarıldı. 

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Çanakkale Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle süreklenen HIMALAYA isimli kuru yük gemisi kurtarıldı. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından römörkör ile müdahale edilen gemi Karanlık Liman'a çekildi. 

KEGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Kepez önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen HIMALAYA isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma 6 Römorkörümüzün refakatinde Karanlık Liman’a demirletilmiştir" denildi. 

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Vira Haber

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