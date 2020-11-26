Konteyner Gemisi, Karaya Oturmuş Gemiye Çarptı
Tina 1 isimli konteyner gemisi, Endonezya'nın Batam açıklarında karaya oturmuş İran sahipli Shahraz isimli konteyner gemisiyle çatıştı.
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Technomar Shipping of Greece'e ait olan ve Maersk'e kiralanan Tina 1'in Singapur'dan Jakarta'ya hareket ettikten sonra karaya oturmuş olan Shahraz isimli konteyner gemisinin enkazı ile çatıştığı bildirildi.
Shahraz isimli gemi, Endonezya'daki bir dökme yük gemisiyle çatışmasının ardından 10 Mayıs'ta karaya oturmuştu. O tarihten bu yana gemi, aynı konumda duruyor.
278.94 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğindeki Tina 1, 2004 yılında inşa edilmişti.
299.2 metre uzunluğundaki, 40 metre genişliğindeki İran bayraklı Shahraz ise, 2008 yılında inşa edilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : endonezya, yunanistan, deniz kazaları
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