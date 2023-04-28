Keşm Adası Limanında Çıkan Yangında Gemi Yandı
İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Keşm Adası'ndaki bir limanda çıkan yangında iki yelkenli kargo gemisi tamamen yandı.
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'nda bulunan Behmen Limanı'ndaki iki gemide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, Körfez ülkelerinden ithal edilen malları taşıyan iki yelkenli kargo gemisinin yükleriyle birlikte tamamen yandığı belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : İran, Keşm Adası, Behmen Limanı
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