Türk Loydu Vakfı’nın 68. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Genel Kurul’da, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu açılış konuşması yaptı. Türk Loydu’nun hedefleri arasında IACS üyeliği ile Avrupa Birliği tanınırlığını almak, savunma sanayisinde güçlü yer edinmek, denizcilik sektöründe global saygınlık, endüstri sektöründe bölgesel saygınlık ve Türk Loydu’nun verimliği ile karlılığının arttırılması olduğunu belirten Melikoğlu, 2022 yılında atılan önemli adımlara da değindi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde açılan Sörvey Teknikleri yan dal programı ile Vakfın burs ve eğitim faaliyetlerini hatırlatan Melikoğlu, “95 lisans, 8 yüksek lisans ve 13 doktora programında öğrenciye burs verdik. Şubat 203 tarihinde olan deprem felaketinden sonra da denizcilik okuyan lisans öğrencilerinin 1 milyon 680 TL tutarında acil deprem yardımı yaptık. Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Mühendisleri Odası, Piri Reis Üniversitesi, KOSDER ve daha birçok çeşitli organizasyonlara destek verdik. Türk Loydu Vakfı yayınları altında "Anadolu Mavisi, Tersanecilikte Dünya ve Türkiye'nin karşılaştırılması" isimli iki kitap yayınladık. Örnek ve güzel bir çalışma yaptık. 2022 – 2023 döneminde benimle birlikte yürümüş olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Ardından Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığına İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak seçildi.

2022 Yılı Çalışma Raporunun takdim edilmesi, Bilanço ve Denetim Raporu’nun görüşülmesinden sonra Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edildi. 2023 Yılı Bütçesinin onaylanmasının ardından Türk Loydu Vakfı Senedi revizyon önerileri ele alındı.

Genel Kurul’da yapılan seçimde Türk Loydu Vakfı’nın Yeni Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Oral Erdoğan, Gürsel Yıldız, İsmail Cengiz Ünlü, Mustafa Özgür Üstüner, Osman Kahraman, Canan Ceyda Çaptuğ, Ufuk Teker, Yılmaz Onur, Atilla Çiftçigüzeli’nden oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de Şevki Bakırcı, Mustafa Zorlu, Yaşar Canca seçildiler.

Genel Kurula, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Uzun, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Osası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Canca, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Arif Bostan ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan delegasyon ve misafirler katıldı.

Düzenlenen genel kurulda en çok oy alan Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Çok güzel bir genel kurul oldu. Böyle kurumlarda uzunca bir dönem görev yapmak zor olur, Cem Melikoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Bizlerde her bir kurumla güçlü bir ilişkiye devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulu başarılı bir hizmet verecektir” dedi.

Vira Haber