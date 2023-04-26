Keşm Adası'ndaki Deniz Kabukları Süs Eşyasına Dönüşüyor
Deniz Kabukları, Keşm Adası'ndaki İranlı kadınların elinde süs eşyasına dönüşüyor
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İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Keşm Adası'nda yaşayan kadınlar, sahilden topladıkları deniz kabuklarını süs eşyalarına dönüştürüyor. İranlı kadınlar, topladıkları deniz kabuklarını temizledikten sonra kolye, bileklik ve süs eşyaları yapımında kullanıyor. Adadaki kadınlar, yaptıkları süs eşyaları kurdukları tezgahta satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Keşm adası, deniz kabukları, iranlı kadınlar
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