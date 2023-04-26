İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Keşm Adası'ndaki Deniz Kabukları Süs Eşyasına Dönüşüyor
Keşm Adası'ndaki Deniz Kabukları Süs Eşyasına Dönüşüyor

Keşm Adası'ndaki Deniz Kabukları Süs Eşyasına Dönüşüyor

Deniz Kabukları, Keşm Adası'ndaki İranlı kadınların elinde süs eşyasına dönüşüyor

A+A-

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Keşm Adası'nda yaşayan kadınlar, sahilden topladıkları deniz kabuklarını süs eşyalarına dönüştürüyor. İranlı kadınlar, topladıkları deniz kabuklarını temizledikten sonra kolye, bileklik ve süs eşyaları yapımında kullanıyor. Adadaki kadınlar, yaptıkları süs eşyaları kurdukları tezgahta satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

aa-20230426-30963080-30963064-deniz-kabuklari-kesm-adasindaki-iranli-kadinlarin-elinde-sus-esyasina-donusuyor-001.jpgaa-20230426-30963080-30963074-deniz-kabuklari-kesm-adasindaki-iranli-kadinlarin-elinde-sus-esyasina-donusuyor.jpgaa-20230426-30963080-30963079-deniz-kabuklari-kesm-adasindaki-iranli-kadinlarin-elinde-sus-esyasina-donusuyor.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 246 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.