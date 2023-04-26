Barselona’da Türk Rüzgarı
Dünyanın önde gelen lüks yat kiralama uzmanlarının bir araya geldiği ve sektördeki kiralık lüks charter yatlarının sergilendiği MYBA Charter Show, görkemli bir açılışla Barselona’daki Marina Port Vell’de tüm sektör profesyonellerini buluşturdu.
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Bu yıl 33.sü düzenlenen yat fuarının Platinum Sponsorluğunu üstlenen Begüm Yachting, kaptanlarla seminer ve akşam yemeği düzenledi. Yat fuarının ilgi çeken bu etkinliğinde, Begüm Yachting CEO 'su Begüm Doğulu teşekkürlerini ileten bir konuşma yaptı. Begüm Yachting sponsorluğunda, Myba Başkanı John Wyborn ve tüm yabancı yat kaptanlarının katılımı ile düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Her zamanki gibi Türkiye’nin gururu Begüm Yachting’in CEO’su Begüm Doğulu uluslararası yat turizm arenasındaki Türk gücünü ve üstünlüğünü bir kez daha hissettirdi.
Vira Haber
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Etiketler : Barselona, Platinum, Begüm Yachting
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