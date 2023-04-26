Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Kupası, İstanbul'da Yapılacak

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek yılın ilk deniz küreği yarışında kürekler, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çekilecek.

Caddebostan Sahili'ndeki organizasyonda kulüpler, deniz küreği tekne sınıfında 6000 ve 4000 metrelik parkurda yapılacak 7 yarış için suya inecek.

Ekipler, yarışlarda 19 yaş altı, büyükler ve master klasmanlarında erkek, kadın ve karışık kategorilerinde mücadele edecek.

Vira Haber