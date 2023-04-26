DTO Aliağa’da Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında, yönetim kurulu ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Nisan ayı oda faaliyetleri ve 2023 yılının ilk 3 ayında Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, geçen ayın toplantı zabıtları onaylanması ile devam etti. Mart ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. Mart ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz’ün konuşması ile devam etti.

Ülke olarak acısını hep beraber kalpten yaşadığımız büyük deprem felaketinin yaralarını ülke ve Oda olarak sarmaya devam ettiklerini söyleyerek konuşmasına başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz şunları ifade etti. “TOBB’un ‘EL VERİN, EV YAPALIM’ sloganıyla başlattığı kampanyaya, Odamız merkez ve tüm şubeleri adına 75 Milyon TL destekle katılım sağladı. Tüm denizcilik camiasının katkılarının da daha açık bir şekilde görülebilmesi ve yaraların sarılması adına Odamız adına gönderilecek bağışları toplamak için Halk Bankası’nda “İMEAK Deniz Ticaret Odası Deprem Bölgesi Kalıcı Konut Yapımı Yardım Hesabı” adı altında bağış hesabı açılmıştır. Tüm camiamızın yardımları bu hesaba yapmasını talep ediyoruz.” Dedi.

Akgöz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak öğrencilere deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenledikleri resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına 99 adedi resim, 54 adedi şiir ve 7 adedi kompozisyon olmak üzere toplamda 160 eseri teslim aldıklarını söyledi. Akgöz, yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi için Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği komisyonun ödül alan eserleri belirleyeceğini ifada etti.

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 3 aylık dönemindeki konteyner ve yük istatistiklerine de değinen Birol Akgöz şunları söyledi: “2023 yılının ilk 3 ayında Aliağa Limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine baktığımızda geçen senenin aynı dönemine oranla Aliağa ilk 5 sırada bulunan diğer limanlara göre düşüş göstermeyen tek liman başkanlığı konumundadır. 2022 yılında elleçlenen 360 bin 828 TEU, yaklaşık % 5 artış oranıyla 376 bin 355 TEU olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk 3 ayında toplam elleçleme grostonu geçen senenin aynı dönemi ile kıyasladığımızda 2022 yılına göre yaklaşık % 7 artış ile en yüksek artış gösteren liman başkanlığı olmuştur. 2023 yılı Ocak – Mart aralığında toplam 30 milyon 908 bin 355 ton olmuştur. 2023 yılı ilk 3 ayında toplam elleçlenen net ton 19 milyon 840 bin 59 ton olmuştur. Bu tonaj Aliağa’yı Türkiye’de 1. sırada yük elleçleyen liman konumunda tutmuştur. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözlenmektedir. Aliağa Limanlarına yılın ilk 3 ayında toplam uğrak yapan gemi sayısı 1556 adet olmuştur. 2022 yılının aynı döneminde ise 1447 gemi uğrak yapmış olup gemi uğrak sayımız geçen yıla oranla % 7 artış göstermiştir. Bu rakamlarla Kocaeli’nden sonra 2. sıramızı korumaya devam ettik. Bu sonuçlar gösteriyor ki; önümüzdeki süreçte de Aliağa olarak kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Toplantının son bölümünde 05-16 Nisan 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Garda Gölü’nde gerçekleşen ve dünyanın birçok ülkesinden toplamda 225 sporcunun katıldığı Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ve ülkemize Avrupa Şampiyonluğu kazandıran Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü sporcularına başarılarından dolayı plaket takdiminde bulunuldu. Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü sporcularından Nurhayat Güven 9 ülkeden 31 sporcunun yarıştığı Techno 293 U17 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken, yine 9 ülkeden 38 sporcunun yarıştığı Techno 293 U17 Erkekler kategorisinde 9. sırada Orhan Emre Kandemir, Techno 293 U13 Genel klasmanında 12. sırada Toprak Doğan, 15. sırada Eşref Jale, 24. sırada Mert Toygar ve Cunda Windsurf Milli Takım Antrenörü Sayın Buğra Mehmet Kandis’e, Oda Meclis Başkanı İsmail Önal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Meclis Başkan Yardımcısı Numan Eşiyok, Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz ve Meclis Üyesi Ali Jale tarafından plaket takdim edildi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber