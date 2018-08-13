Keyif’le çıktıkları dünya turundan döndüler

Teos Marina palamarları ve Ön büro Müşteri İlişkileri Uzmanı tarafından şampanya ile karşılanan ikili, 6 yıl süren yelkenle dünya turunun ardından ilk kez Türkiye’ye adım atarken çok duygulandılar. Hedefleri dünyayı geze geze yaşamak, gezegenin her yerindeki kıyıları tanımak olan çift, köklerini de unutmadan, aile ziyareti için zaman zaman Türkiye’ye geliyor. Ancak 6 yıldır ilk defa tekneyle Türkiye’ye geldiler.

Okyanuslara alışkın Yalçın çifti, Cebelitarık’tan girdikten sonra rüzgarın sert tokatını yediklerini, özellikle Ege Denizi’nde zorlandıklarını anlattı. Teos Marina’ya ulaştıklarında rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Nadire Berker Yalçın, karşılaştıkları sıcakkanlı karşılamadan çok etkilendiklerini belirterek, “Gözyaşlarımı tutmakta zorlandım” dedi.

DENİZDE YAŞAMAK “KEYİF”

Hayatlarının 20 yılını sakat çocuklara ve bedensel engellilere adayan ortopedi uzmanı Prof. Dr. Selim Yalçın ve fizik tedavi uzmanı Prof. Dr. Nadire Berker, uğradıkları yerlerde yerel halkın ve denizcilerin sağlık sorunlarıyla da ilgilendi. Deniz sevdalısı tıp doktorları, çocukluk hayalleri olan dünya seyahatinin 6’ncı yılında Teos Marina’da mola verdi. Sadun ve Oda Boro’nun 1968’deki turunun ardından dünya seyahatini gerçekleştiren 17. Türk olan çift, hayatlarının sonuna kadar denizlerde seyahat ederek yaşamayı hedefliyor.

SİHİRLİ YELKENLİLER KOLEKSİYON KİTABI

Birlikte yazıp yayına hazırladıkları “Sihirli Yelkenliler” koleksiyon kitabı da olan çift, bu kitapta insanoğlunun yedi denizi fethetmek ve rüzgarı kullanarak dünyaya hükmetmek için gösterdiği altı bin yıllık çabanın olağanüstü başarılı ürünleri olan yelkenli gemileri ve hikayelerini anlatıyor.

Prof. Dr. Selim Yalçın ve Prof. Dr. Nadire Berker Yalçın, şimdilerde Keyif adlı tekneleriyle güvenli liman Teos Marina’nın misafiri olarak Sığacık’ın huzur ve keyfini yaşayacak.

Vira Haber