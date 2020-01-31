Kıbrıs, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını askıya alma teklifini reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dünkü basın toplantısında "Kıbrıs Türklerinin hakları garanti altına alınıncaya kadar, Türkiye faaliyetlerini devam ettirecek. Bu hakların garanti altına alınması ise ya Ada'nın güneyindeki tüm 'off-shore' faaliyetlerinin Kıbrıs meselesi çözülene kadar müştereken durdurulması veya 13 Temmuz 2019 tarihli öneri çerçevesinde, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle iş birliği yapmaları ile mümkündür" demişti.

Aksoy'un sözlerine yanıt veren Koushos, Kıbrıs'ın Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir zaman gasp etmediğini veya gasp etme girişiminde bulunmadığını, aksine Türkiye'nin hem Kıbrıs Rumlarına hem de Kıbrıs Türklerine zarar verecek eylemlerde bulunduğunu savundu.

Koushos, Türkiye'ye iki taraf arasındaki münhasır ekonomik bölgelerin tanımlanması için Kıbrıs'la diyalog kurma çağrısını da yineledi.

Aksoy, Kıbrıs'ın daha önce de yaptığı bu çağrı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kıbrıs Adası’nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olacaktır. Türkiye’nin Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını 1963’ten beri gasbeden bir entite ile sınırlandırma müzakerelerine başlaması söz konusu değildir. Kıbrıs meselesi çözülene kadar Kıbrıslı Rumların muhatabı Kıbrıs Türkleridir."

Vira Haber