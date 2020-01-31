Yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Şiddetli esen rüzgar Norveç'te bir yolcu gemisini savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu. Demirli olmasına rağmen rüzgara karşı koyamayan gemi çarpmadan sonra kontrol altına alınabildi.

Yetkililer, Nordnorge adlı yolcu gemisinin Norveç'in Bodo Limanı'na girdiğinde havanın sakin olduğunu belirtti. Ancak gemi demir attıktan sonra havanın birden kötüleştiğini aniden bastıran şiddetli rüzgarla geminin kontrolden çıktığını açıkladılar.

Şiddetli rüzgarla ilk önce savrulan Nordnorge adlı yolcu gemisi, ardından da rıhtıma çarptı. Kaptan kontrolü çarpmanın ardından sağlayabildi.

Vira Haber