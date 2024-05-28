Kılavuz Kaptanlar Haftası Gala Yemeğinde Görkemli Kutlama

‘Beyaz Martı’ gemisinde düzenlenen yemeğe Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Kurucuları ve varisler, derneğin kuruluşundan beri hizmet veren üyeleri, denizcilik sektörü ileri gelenleri, sponsorlar ve basın mensupları katıldı.

1968 yılında, 28 kılavuz kaptanın Türkiye genelindeki kılavuzluk hizmetlerini koordine etmek amacıyla bir araya gelerek derneği kurduklarını belirten Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Arslantürk, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Derneğimizi kuran 28 kılavuz kaptan, Türkiye genelindeki kılavuzluk hizmetlerine yön veren önemli bir adım atmıştır. Bugün burada, derneğimizin kuruluşundan bu yana geçen sürede emeği geçen ve aramızdan ayrılan kurucu üyelerimizin anısına bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Hayatta olan kurucu üyelerimize ve vefat edenlerin evlatlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizler, derneğimizin ve Türk kılavuzluk hizmetlerinin temel taşlarısınız.

Başta İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Türk Armatörler Birliği olmak üzere tüm bütün daimî destekçilerimize de ayrıca yine teşekkür ediyorum.”Gala yemeğinde Kılavuz Kaptanlar Derneği kurucularından ve varislerden olan emekli Baş Kılavuz Kaptan İsmet Ülger’e, Mustafa Düzgit varisi Hatice Düzgit ve İbrahim Düzgit’e, Cemal Ustaoğlu varisleri Barış Ustaoğlu, Ferah Altınkut ve Fazilet Soysal’a onur nişanı takdim edildi. İsmet Ülger, derneğin bugünkü başarısından duyduğu mutluluğu ifade ederken, diğer kurucuların da hayatta olsalardı gurur duyacağını belirtti.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda düzenlenen canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Vira Haber