Yakamoz 2024: Denizcilikte Kadınların Geleceği İçin Çözüm Yolları

Türkiye Denizcilik Federasyonu ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın desteklediği etkinlikte, denizcilik sektöründeki kadınların rolü ve karşılaştıkları zorluklar tartışıldı.

Etkinlikte, denizcilik sektöründe kadınların yaşadığı sorunlara çözüm bulma ve bir yol haritası oluşturma çabaları ön plana çıktı. TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Üyesi Dilruba Duygu Söylemez, bilgiye sahip olanın susma yükümlülüğü olmadığını belirterek, önümüzdeki iki hafta içinde ortak bir bildiri yayınlayacaklarını ve kadın komisyonları olarak süreci yakından takip edeceklerini ifade etti: “Susanın bilenin yükümlülüğü vardır. Konuşmalı ve üretmeliyiz. Önce konuşacak, sonra bir bildirge hazırlayacağız. Yaklaşık iki hafta içinde ortak bir bildiri yayımlayacak ve kadın komisyonları olarak takibini yapacağız. Sürdürülebilir bir Yakamoz zinciri oluşturmayı planlıyoruz.”

TÜRDEF Avukatı Aslı Arslan Demirkıran, denizcilik sektöründe çalışan kadınların yaşadığı sorunların dile getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sorunlara çözümler üretilmesi için sabırsızlandığını belirtti.

‘KADINLARIN %57,14’Ü AYRIMCILIĞA UĞRADIKLARINI DÜŞÜNÜYOR’

Gemi İnşa Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu Üyesi Zeynep Yerlikaya staj döneminde karşılaşılan zorluklar nedeniyle birçok kadının mesleğe karşı soğuyabileceğine dikkat çekti: “Staj döneminde karşılaşılan zorluklar nedeniyle birçok kadın mesleğe karşı soğuyor. Yapılan anket çalışmasında, kadınların %57,14’ünün erkeklere karşı ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri ortaya çıktı. Cinsel taciz %47,61 ile ikinci en yaygın sorun olarak belirtiliyor. Katılımcıların %90,47'si kadın denizci olmanın zor olduğunu düşünüyor.”

Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Türk denizciliğinin ve kadınlarının geleceğini planlamak için geçmişten ders alınması gerektiğini vurgulayarak, Armatörler Birliği olarak denizci kadınları desteklediklerini belirtti: “Geçmişten dersler alarak Türk denizciliğinin ve kadınlarının gelecekte nerede olmasını istediğimizi planlamalıyız. Armatörler Birliği olarak her zaman denizci kadınların yanındayız. Şu anda dört gemide yedi kadın çalışıyor.”

İTÜ DEFAMED Başkan Yardımcısı Ali Vehbi Üstün ise kadınlarla çalışmanın geçmişte hayal bile edilemeyeceğini, Türkiye’nin gelişmesiyle denizcilik sektöründe olumlu gelişmelerin olacağına inandığını ifade etti. TTKD Başkan Yardımcısı Sedat Oğuz, “1975-79 döneminde kadın arkadaşlarımız okula girmek isterdi ancak kanunlar engel olurdu. Kadın olmak zaten zor bir şey. Denizci kadınlar olarak zor olanın daha zorunu başarıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“HALA DENİZCİLİK SADECE ERKEKLER İÇİN TASARLANIYOR”

TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Canca ise “Uzun yıllardır kadınların denizde neden istenmediğini merak ettim ve bulamadım. Hala denizcilik sadece erkekler için tasarlanıyor. Bu yüzden kadınların da yer aldığı bir etik komisyon kurduk. Deniz örf ve adetlerinin günümüze uyarlanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Etkinlik, denizcilik sektöründe kadınların karşılaştığı zorlukları ve çözüm yollarını tartışmak amacıyla önemli bir platform sağladı.

Vira Haber