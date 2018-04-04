İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ KÜLTÜRÜ

  3. Kimse ne olduğunu anlayamadı...
Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Avustralya Queensland'da plaja vuran gri, pullu, zayıf ve uzun kuyruklu hayvanın hangi tür olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor...

A+A-

Avustralya'nın Queensland şehrinde yer alan Cairns'teki plajda garip bir yaratık bulundu.

Queensland'da plaja vuran gri, pullu, zayıf ve uzun kuyruklu hayvanın hangi tür olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor...

Yaratığı bulan kişiler, hayvanın bulunduğunda kayalıkların üzerinde hareketsiz şekilde yattığını söyledi.

Belirgin gözleri dikkat çeken yaratığa rastlayan kişi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla, türünü tespit edebilmeyi umuyordu; fakat sonuç düşündüğü gibi olmadı. Çünkü bu canlı hakkında kimse bilgiye sahip değildi.

 Yapılan yorumlarda bazı kişiler denizden çıkan bu canlının uzaylı olduğu fikrini ortaya atarken, bazıları kirpi ya da vatoz balığı ile ilgili bir ilişkisi olabileceğini düşündü.

Sosyal medya üzerinden bir sonuca varılamayınca ise yaratığın ne olduğunu çözebilmek için, Tarım ve Balıkçılık'ta çalışan uzmanlarla irtibata geçti.

yaratik-001.jpg

yaratik1.jpg

yaratik2.jpg

yaratik3.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.