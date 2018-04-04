Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Avustralya'nın Queensland şehrinde yer alan Cairns'teki plajda garip bir yaratık bulundu.

Queensland'da plaja vuran gri, pullu, zayıf ve uzun kuyruklu hayvanın hangi tür olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor...

Yaratığı bulan kişiler, hayvanın bulunduğunda kayalıkların üzerinde hareketsiz şekilde yattığını söyledi.

Belirgin gözleri dikkat çeken yaratığa rastlayan kişi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla, türünü tespit edebilmeyi umuyordu; fakat sonuç düşündüğü gibi olmadı. Çünkü bu canlı hakkında kimse bilgiye sahip değildi.

Yapılan yorumlarda bazı kişiler denizden çıkan bu canlının uzaylı olduğu fikrini ortaya atarken, bazıları kirpi ya da vatoz balığı ile ilgili bir ilişkisi olabileceğini düşündü.

Sosyal medya üzerinden bir sonuca varılamayınca ise yaratığın ne olduğunu çözebilmek için, Tarım ve Balıkçılık'ta çalışan uzmanlarla irtibata geçti.

Vira Haber