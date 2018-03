Tesettür Tunikte Model Seçenekleri Nelerdir?

Kadınların sıklıkla tercih ettiği tesettür tunik modelleri bu sezonda gözde tasarımlar arasında yerini alıyor. Şıklığı yakalamak ve kaliteli ürün seçme yönünde hanımların en büyük yardımcısı Modaselvim, 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda da farklı stil ve tasarımları biraraya getirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda tesettürlü hanımlar kıyafet konusunda da oldukça şanslılar. Zamansız ve çabasız kendi kombinlerini rahatlıkla ortaya çıkarabilirken, seçtikleri tunik modeller ile bunu görebiliyoruz. Spor, klasik ve abiye olarak bir çok çeşit tunik modeli ile hanımlara yepyeni ürünler sunan Modaselvim, yeni sezon modelleri sayesinde girdiğiniz her ortamda gözleri üzerinize çekebilirsiniz.





Çeşitli Tunikler Ve Modelleri

Tesettürlü kadınların seçtiği ölçülü giyim içerisinde önemli noktalardan bir tanesi de iyi bir kombin yapmak oluyor. Her ne kadar tesettür tunik çeşitliliğine artırsanız ya da kaliteye önem verseniz dahi, renk uyumlarını yakalayamadığınız takdir de seçilen kıyafetler kendini göstermemiş olacaktır. Bu neden ile tunik modeller ile birlikte renk uyumlarını da yakalamak sizlere artı bir değer katabilmektedir. Lazer kesim mor renginde peplum tunik modelini, beyaz pantolon ve açık pembe renginde şallar ile kombinleyebilirsiniz. Gideceğiniz ortamın durumuna göre ister babetlerle, isterseniz de ince topuklu ayakkabılarla bu tuniği kolaylıkla ve severek kullanabilir; gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Aynı modelin bordo, gülkurusu, haki, hardal, indigo gibi pek çok rengine erişim sağlayabilirsiniz. Bordo renginde volanlı kol detaylı, dantel işlemeli modeller de içinizi açacak. Hem günlük rutinlerinizde, hem de özel günlerinizde kullanabileceğiniz modeller sizleri ayrıcak vermeye yetiyor.





Rengarenk Tunikler

Her kadın kendine yakışan renkler farklılık gösterdiği gibi, her kadın her rengi sevme konusunda aynı fikre sahip olmamaktadır. Bu nedenle sevdiğiniz bir tesettür tunik için önemli olan istediğiniz renkleri bulabilmenizden de geçmektedir. Modaselvim, yeni sezon tesettür tunik modellerinde hanımların istediği her rengi sunmaya özen gösteriyor. Bu nedenle online tesettür satış sitelerin de çoğu renk tuniğe kolaylıkla erişebilir, severek giyebilirsiniz. Koyu renklerden pastel renk tonlarına kadar bir çok renk çeşidine Modaselvim’de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

